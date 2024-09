Mercato Juventus, Giuntoli cerca un vice-Vlahovic: spunta l’alternativa a David

Proseguono in casa Juventus le riflessioni relative al mercato. Giuntoli valuta due profili graditi a Motta: lo scenario.

Il mercato estivo si è chiuso da ormai una settimana tuttavia continueranno ad essere intense e ricche di telefonate le giornate di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo della Juventus infatti, risulta al lavoro su diverse pratiche: in primis il rinnovo dei contratti di Dusan Vlahovic e di Samuel Mbangula, entrambi in scadenza il 30 giugno 2026. Già scattata, inoltre, la ricerca degli ulteriori innesti da regalare al proprio tecnico tra gennaio e la prossima estate.

Il manager, in particolare, ha intenzione di prendere un vice-Vlahovic capace di offrire maggiori garanzie rispetto ad Arek Milik, sia dal punto di vista fisico che da quello realizzativo. Un elemento giovane e dotato di ampi margini di crescita, comunque abituato a calcare palcoscenici prestigiosi. Di recente si è parlato di Jonathan David, legato a Lille fino al termine dell’attuale stagione. La società francese, in passato, ha più volte provato ad intavolare la trattativa per il prolungamento senza mai riuscire a convincere il 24enne canadese.

Il divorzio tra le parti, salvo sorprese, avverrà il primo luglio con la Vecchia Signora iscrittasi alla lista con l’obiettivo di ingaggiarlo a parametro zero. Al centravanti verranno garantiti 3 milioni ed un ruolo centrale nello schieramento tattico di Motta. La folta concorrenza (soprattutto della Premier League) impone però a Giuntoli di elaborare dei piani alternativi e battere altre piste. Una di queste, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, conduce a Ricardo Pepi di proprietà del PSV Eindhoven.

Juventus, spunta l’alternativa a David: Giuntoli prepara l’affondo

Il classe 2003 è reduce da una buona annata, caratterizzata dalle 9 reti e dai 3 assist siglate in 41 apparizioni complessive. Altrettanto positiva è stata la partenza nella nuova edizione della Eredivisie: tre presenze ed un gol rifilato all’Almere City. Giuntoli avrà due occasioni per vederlo all’opera in maniera approfondita: stasera, ad esempio il 21enne affronterà proprio David, durante il match Stati Uniti-Canada. Il 17 settembre, poi, il PSV Eindhoven farà visita alla Juventus per la gara inaugurale della nuova Champions League.

L’interesse nei confronti dell’americano risulta concreto tuttavia, almeno per il momento, non risultano contatti ufficiali tra le due società. Giuntoli si prenderà tutto il tempo necessario per riflettere e valutare la prossima mossa. Motta, dal canto suo, conta di ripartire subito dopo il pari casalingo contro la Roma. La concentrazione dell’intero ambiente è rivolta alla trasferta di Empoli, settimo in classifica e ancora imbattuto. Sono giorni di grande lavoro in casa bianconera.