Fonseca vara il piano-anti crisi contro il Venezia: la scelta su Leao e Theo, Morata verso il rientro

Il Milan al lavoro per preparare al meglio la partita contro il Venezia. Fonseca ha le idee chiare: la scelta su Theo e Leao.

Il Milan, dopo un avvio di stagione choc (il peggiore degli ultimi 13 anni), cerca il riscatto. Sabato, alla ripresa del campionato, i rossoneri ospiteranno il Venezia fanalino di coda insieme al Como: un match che Paulo Fonseca, finito nella bufera a causa dei risultati fin qui raggiunti, non può permettersi di fallire. La vetta della classifica, infatti, dista già 5 punti ed un ulteriore scivolone rischia di compromettere subito le ambizioni di gloria del club.

L’allenatore, durante la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, ha ricevuto il pieno sostegno da parte del management coordinato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani. Il quale, al tempo stesso, ha chiesto al portoghese di attuare tutti i correttivi ritenuti adatti al fine di invertire il trend negativo e rimettere in carreggiata la propria squadra. Tante le novità attese, relative alla formazione titolare che scenderà in campo sabato alle ore 20.45: Rafael Leao e Theo Hernandez, ad esempio, torneranno dal primo minuto.

I due, all’Olimpico, erano partiti inizialmente dalla panchina restando poi distanza dalla panchina in occasione del cooling break. Un gesto, questo, piaciuto poco sia all’allenatore che alla dirigenza. Le parti coinvolte, di conseguenza, hanno avuto modo di confrontarsi con i due che si sono scusati per l’accaduto e garantito maggiore sostegno a Fonseca. Salvo sorprese, come riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, riprenderanno il loro posto in campo nel consueto 4-2-3-1 rossonero.

Milan, contro il Venezia Fonseca non vuole sbagliare: la scelta su Theo e Leao

Chi invece è destinato a rimanere fuori è Davide Calabria, sorpassato nelle gerarchie da Emerson Royal. In avanti giocherà Tammy Abraham, inseritosi subito al meglio nei meccanismi di gioco. Nella ripresa probabilmente ci sarà spazio per Alvaro Morata, che sta recupero dall’infortunio rimediato durante il match inaugurale pareggiato contro il Torino. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante, in particolare, hanno fatto emergere una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro che lo hanno costretto a saltare le due partite successive.

Ora, però, le sue condizioni sono migliorate con l’ex Atletico Madrid (acquistato a luglio per 13 milioni) che punta a rientrare gradualmente e ad accumulare minuti preziosi nelle gambe così da arrivare al meglio al derby del 22 settembre. Il periodo ai box sta per terminare: il 31enne freme dalla voglia di tornare protagonista. Un’arma in più per Fonseca.