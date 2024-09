Juventus-PSV, Motta sorprende tutti: due big verso la panchina

La Juventus si prepara a debuttare nella nuova Champions League. Motta prepara una mini-rivoluzione: due big in panchina.

La Juventus ha voltato pagina, dopo il deludente pareggio ottenuto sul campo dell’Empoli. Oggi, infatti, i bianconeri debutteranno nella nuova Champions League ospitando il PSV Eindhoven, attuale dominatore della Eredivisie. Il capocannoniere del torneo olandese Hirving Lozano non ci sarà a causa di un infortunio muscolare tuttavia il match si preannuncia ricco di insidie per Thiago Motta, intenzionato a partire subito bene e fare bottino pieno.

Il fischio d’inizio è fissato alle 18.45 e l’allenatore utilizzerà il tempo a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione iniziale. Ben due le novità attese a centrocampo: Douglas Luiz, ad esempio, è destinato alla panchina. Il brasiliano, fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva condotta dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, finora ha fatto fatica ad ingranare e ad inserirsi negli schemi tattici della Vecchia Signora.

Sabato scorso l’ex Aston Villa è andato incontro ad una prestazione negativa, caratterizzata da 10 palloni persi e poche giocate degne di nota. Da qui la decisione di Motta di continuare a puntare forte su Manuel Locatelli, divenuto un perno della mediana juventina in questo primo scorcio di stagione. L’altra maglia, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Giovanni Albanese, andrà a Weston McKennie che, nelle ultime sedute, ha lanciato diversi segnali di crescita al proprio allenatore. Il ballottaggio con Khephren Thuram proseguirà nelle prossime ore ma il texano appare in vantaggio.

Juventus-PSV, Motta stupisce: due top player verso la panchina

Il reparto verrà poi completato da Teun Koopmeiners, non ancora al top della condizione dopo aver trascorso i mesi di luglio ed agosto all’Atalanta da separato in casa. Per quanto riguarda l’attacco, Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez sono già certi della titolarità mentre lo stesso non si può dire di Kenan Yildiz, ancora a secco in campionato ed insidiato da Timothy Weah.

Il turco, in queste ore, è finito nel mirino di Paolo Di Canio. “Contro l’Empoli non ha mai tirato e non ha mai avuto neanche la possibilità di farlo. È un talento puro, ma esprime le sue qualità in corsa con quelle che sembrano delle scosse elettriche. Non alza quasi mai la testa, gli manca un po’ di fantasia e vista periferica nel servire i compagni. Se lo metti defilato e viene raddoppiato ha difficoltà ad incidere”. La speranza dei tifosi bianconeri è che le parole dell’opinionista di Sky rappresentino uno stimolo per il classe 2005, chiamato a fare meglio nella sua nuova veste di numero 10. Motta valuta: contro il PSV può scendere in campo una squadra tutta nuova.