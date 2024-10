Juve, è finita: l’annuncio inguaia Thiago Motta

Dopo un buon inizio la Juve di Thiago Motta sta trovando diverse difficoltà in questo momento della stagione.

Cristiano Giuntoli ha realizzato un mercato abbastanza faraonico per rendere ancora più competitiva la Juve, abituandola cosi a tutte le competizioni. Il club bianconero ha cambiato tanto, a partire dalla guida tecnica e Thiago Motta sta avendo qualche difficoltà di troppo per sostituire Massimiliano Allegri.

L’ex tecnico del Bologna ha lanciato giovani interessanti e sta provando ad esaltare le qualità dei singoli, ma sta trovando difficoltà con i neo acquisti, in particolare con Khephren Thuram, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. La Juve sta avendo problemi, sicuramente nel reparto offensivo, e piovono polemiche su quella che dovrebbe essere una candidata per il titolo.

Il giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Pressing ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni di critica nei confronti del tecnico bianconero e delle scelte societarie:

“L’allenatore ha diverse opzioni a sua disposizione, ha lasciato Yildiz in panchina per schierare Mbangula contro il Cagliari, ma fare tanti cambiamenti nella Juve – che non è il Bologna – può comportare alcuni problemi di gestione“. Un messaggio chiaro nei confronti del tecnico bianconero.

Juve, la sentenza del giornalista lascia di stucco

Dopo sette giornate di campionato la Juve è a quattro punti dal Napoli capolista ed a due dall’Inter campione d’Italia in carica. Le cose vanno meglio in Champions League dove la formazione torinese ha attualmente totalizzato 6 punti nelle due sfide disputate, e tra le altre la bella sfida vinta in Germania contro il Lipsia.

Zazzaroni ha però proseguito ‘ammazzando’ le speranze dei tifosi bianconeri ed ha dichiarato: “La squadra non è stata costruita per vincere, ma solo per tentare di rimanere competitiva ed andare in Champions League”. Un messaggio chiaro e che porta sfiducia sugli obiettivi del club, Zazzaroni prosegue netto:

“Allegri diceva che la squadra doveva puntare ai primi quattro posti, ora la società ha investito molto ma Giuntoli sta dicendo la stessa cosa. Ci sono stati molto cambiamenti e vi sono giustificazioni rispetto alle aspettative del club”.

In questa prima fase di stagione Motta ha cambiato molto e sicuramente alcune scelte hanno pagato ed altre meno: la squadra bianconera ha lanciato giovani promettenti come Mbangula e Savona mentre altri stanno faticando nell’ambientamento. Negli ultimi giorni poi è arrivata una tegola come la rottura del crociato di Bremer e ora la stagione rischia sicuramente di essere condizionata.