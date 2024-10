Altro che Skriniar, la Juve prende un altro centrale: colpo da 30 milioni

Continua la caccia al difensore in casa Juve. La società bianconera valuta nome plausibili per sostituire l’infortunato Bremer, fermo fino a fine stagione.

Aria di sosta in casa Juve che – come la maggior parte dei club – deve fare i conti con la sosta per le Nazionali. Il miglior augurio in casa bianconera in questo momento è che non ci siano altri infortuni, è fondamentale evitarli soprattutto dopo i recenti problemi fisici. La Juve ha perso per un mese Nico Gonzalez e si è fermato anche Koopmeiners, il centrocampista salterà la Lazio ed è in forte dubbio per il derby d’Italia contro l’Inter della domenica successiva.

La tegola peggiore è arrivata però nell’ultima sfida di Champions League contro il Lipsia con il difensore brasiliano Bremer che ha conseguito la rottura del legamento crociato e per lui la stagione è praticamente finita. Una doccia fredda non da poco, Thiago Motta ha perso cosi il pilastro della sua difesa e dovrà reinventare la rosa in vista dei prossimi impegni stagionali. Tra campionato, Champions, coppa e supercoppa la Juve avrà tanti impegni e quindi occorre una soluzione.

Cristiano Giuntoli ha deciso di non intervenire con il mercato degli svincolati ma sta valutando vari nomi sul mercato e quel che è certo è che a gennaio ci sarà almeno un innesto in difesa. Si era parlato di Milan Skriniar, ex capitano dell’Inter e ormai in uscita dal PSG: il calciatore percepisce un ricchissimo stipendio e sarà difficile trovare la quadra, cosi il club bianconero avrebbe già studiato un nome alternativo.

Mercato Juve, colpo a sorpresa per la difesa

Come dimostrato anche a Napoli Giuntoli è molto attento ai giovani e sonda profili futuribili che magari puoi rivendere a prezzi superiori in futuro. Secondo quanto riporta Calciomercato.com il club bianconero è sulle tracce del centrale classe 2006 dell’Ajax Jorrel Hato, un calciatore olandese che viene considerato come una grande promessa del calcio ‘Orange’.

Il giocatore è una promessa e di conseguenza ha un grande valore per i Lancieri che lo valutano almeno 30 milioni di euro, e per vedere un suo trasferimento a gennaio la Juve dovrà fare uno sforzo importante. Il club bianconero ci pensa, ma non è escluso che Giuntoli alla fine decida di puntare su opzioni più conservative e sicuramente economiche.

Nel mirino della Juventus ci sono in particolare Tomiyasu e Kiwior, giocatori in uscita dal club inglese e che potrebbero invece partire in prestito con diritto di riscatto.