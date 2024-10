Divorzio Inter-Inzaghi: ora spunta la data, colpo di scena

Emergono dubbi sul futuro dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Rumors passati ma occhio anche a ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

L’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter prosegue senza sosta e il tecnico nerazzurro sente la formazione milanese come sempre più sua. D’altronde i risultati soddisfano tutti e in pochi anni Simone è diventato uno dei tecnici più considerati su panorama europeo, come testimoniano diverse situazioni.

Negli ultimi tempi Chelsea e Liverpool hanno chiesto informazioni ma l’allenatore non è mai rimasto particolarmente colpito ed i due club hanno deciso di puntare su Maresca e Slot. Il Corriere dello Sport ha rivelato inoltre dell’interesse importante del Manchester United che a Settembre avrebbe presentato un’offerta irrinunciabile al tecnico, un modo per convincerlo a cambiare a stagione in corso.

“No, grazie!”, la risposta del tecnico è stata netta e decisa e Inzaghi vuole restare all’Inter, lo ha ribadito ancora una volta a tutte le parti in causa. Il club ha cambiato molto negli ultimi anni, sia calciatori che società ma l’allenatore è ormai un punto fermo. I tifosi del club nerazzurro apprezzano il suo lavoro e Inzaghi sta benissimo a Milano e sogna un’avventura per diversi anni.

Inter, c’è la decisione di Simone Inzaghi

L’ex allenatore della Lazio ha le idee chiare per il futuro e – a meno di clamorosi colpi di scena – l’Inter vuole proseguire con lui. L’obiettivo quest’anno è bissare il titolo vinto lo scorso anno, nonostante il cambio di proprietà e la linea richiesta da Oaktree.

Il club nerazzurro nei prossimi anni proverà a lanciare giovani, un esempio sono gli acquisti di Martinez e Palacios e si lavorerà con Inzaghi per un progetto alla lunga, in parte simile a quello che ha fatto il Milan negli ultimi anni.

Al momento la stagione nerazzurra ha visto qualche problema, soprattutto nella fase difensiva ma la squadra di Inzaghi ha mantenuto continuità e – nonostante tutto – l’Inter è seconda in classifica da sola ed ha 4 punti in classifica in Champions League. Una squadra con grandi margini di miglioramento e che ha rinforzato la rosa senza cedere, tra l’altro poi negli anni l’Inter ha evidenziato che è riuscita a cedere e allo stesso tempo ripartire senza problemi.

Da Conte a Simone Inzaghi sono cambiate tante cose e l’allenatore piacentino ha rivalutato la rosa, mostrando adattabilità e capacità di gestire al meglio la rosa nerazzurra. L’Inter se lo coccola nonostante gli attacchi delle squadre inglesi.