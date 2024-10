Lo sport perde un campione del mondo, triste addio

Un triste addio nello sport italiano commuove tutti gli appassionati. Per il grande campione è arrivato il momento fatidico

Chi segue con costanza uno sport – qualunque esso sia – e le gesta dei campioni che contribuiscono negli anni a renderlo popolare e seguito, è sempre un brutto momento assistere al loro addio.

Prima o poi è inevitabile che ciò avvenga. E’ accaduto a tutti i grandissimi porre fine alle loro carriere, una decisione difficile da prendere e che può dipendere da tante variabili come gli infortuni, l’età che avanza o una competitività ormai smarrita rispetto al passato. Il caso più recente è quello di Rafa Nadal che ha già annunciato il ritiro a fine anno, ponendo fine a una carriera ultra ventennale scandita da trionfi memorabili.

Nadal disputerà i suoi ultimi match tra un mese, a fine novembre, nella Final Eight di Coppa Davis a Malaga. E’ già ufficiale, invece, il ritiro di un altro campione che ha scritto pagine di storia importanti nella sua disciplina per la quale ha gareggiato fino a domenica scorsa per poi annunciare l’addio alle corse.

Si ritira un grande campione, ha vinto un Mondiale

Con la gara disputata ad Arco di Trento in sella a una Kawasaki, è terminata la carriera di David Philippaerts, pilota di motocross tra i più rappresentativi nella storia italiana della specialità. Il campione di Pietrasanta lascia le corse a 40 anni al termine di una vita, di fatto, trascorsa in moto.

Figlio e nipote di crossisti, Philippaerts ha proseguito la tradizione di famiglia fin da bambino. A sei anni era già su una moto, inizio precoce di una carriera che l’ha portato a vincere fin da subito titoli regionali e nazionali. Nel 2004, Philippaerts disputa la sua prima del Mondiale di motocross nel quale gareggerà sia con KTM che con Yamaha.

Proprio in sella a una moto Yamaha, la YZ450F, vince il Mondiale MX1 nel 2008, imponendosi nella massima categoria del motocross. Quel trionfo rappresenta l’apice della carriera del pilota italiano che, nei due Mondiali successivi, si piazza tra i primi della classifica finale. Ora a 40 anni, per Philippaerts è arrivato il momento di dire addio alle gare. “Con la mia famiglia – ha dichiarato – e tutta la squadra ci siamo resi conto che questo era il momento giusto per fermarsi e pensare ad altro per il futuro.”

Terminate le gare, Phillippaerts non lascerà del tutto il motocross. Ha già scelto infatti di diventare tester per il team Scoccia Racing con il quale ha gareggiato prima del ritiro in sella a una Kawasaki.