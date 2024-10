Un Big della Nazionale firma con la Juve fino al 2029: c’è l’accordo!

La Juventus guarda già alle prossime stagioni e incassa la firma, fino al 2029, del forte giocatore della Nazionale azzurra.

La Juventus si muove sul fronte dei rinnovi contrattuali, con Mattia Perin e Federico Gatti al centro delle trattative.

La società bianconera conferma la sua strategia di consolidamento della rosa, puntando sulla continuità dei suoi elementi più rappresentativi.

Juventus, due super rinnovi per il futuro

Il giorno dopo la sconfitta contro lo Stoccarda per la terza giornata della ‘Fase Campionato’ di Champions League, il portiere Mattia Perin ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo il suo futuro alla Juventus. “Stiamo parlando con la società di un mio possibile rinnovo di contratto. C’è la voglia da ambo le parti di andare avanti insieme e credo che nei prossimi giorni ci saranno novità”, ha dichiarato Perin.

Le novità non si sono fatte attendere: secondo quanto riportato da TMW, il portiere ha raggiunto l’accordo con la Juventus per prolungare il suo contratto fino al 2027. Questo accordo segna un importante passo avanti nella carriera del giocatore e nella pianificazione futura del club torinese.

Dopo l’accordo raggiunto con Mattia Perin, è il turno di Federico Gatti. Il difensore classe ’98, che aveva già esteso lo scorso ottobre il suo legame con la Vecchia Signora fino al 2028, è pronto a firmare per un ulteriore anno, spingendo così la scadenza del suo contratto fino al 2029. Contestualmente a questa estensione contrattuale verrà applicato anche un sostanzioso aumento dell’ingaggio del calciatore, che attualmente si aggira intorno agli 1.4 milioni a stagione.

Questi movimenti sul mercato sottolineano una strategia chiara da parte della dirigenza juventina: consolidare l’ossatura della squadra mantenendo i giocatori chiave all’interno dell’organico per garantire continuità tecnica e tattica negli anni a venire. La fiducia riposta in figure come Perin e Gatti dimostra anche l’intenzione del club di valorizzare gli investimenti fatti su giocatori che hanno dimostrato impegno e professionalità.

Con questi rinnovi importanti all’orizzonte, la Juventus sembra voler porre le basi per una stagione ricca di soddisfazioni sia in ambito nazionale che internazionale. Mantenere una spina dorsale solida permetterà alla squadra guidata dall’allenatore Motta di affrontare le sfide future con maggiore serenità e consapevolezza delle proprie forze.