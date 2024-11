Osimhen nel mirino del Manchester United: scambio da sogno con il Napoli

L’arrivo di Amorim a Manchester apre la caccia a Victor Osimhen: lo United potrebbe pagare la clausola o proporre uno scambio molto succoso

Non è un segreto che il Manchester United sia alla ricerca di un attaccante di livello mondiale. Dopo un inizio di stagione non esaltante e l’arrivo in panchina di Ruben Amorim, i Red Devils sembrano pronti a fare un colpo importante già nel mercato di gennaio.

Amorim, che ha esaltato giocatori come Viktor Gyokeres al suo tempo allo Sporting, ha bisogno di un centravanti che si sposi perfettamente con la sua visione offensiva del calcio. Ed è qui che entra in scena un nome che accende i sogni di tanti tifosi: Victor Osimhen.

Fino a questo momento, gli attaccanti principali dello United, Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund, non sembrano aver convinto del tutto i Red Devils, anche se adesso andranno vagliati attentamente dall’allenatore portoghese. Entrambi sono giovani, talentuosi, ma forse non ancora pronti per essere il punto di riferimento di un attacco ambizioso come quello del Manchester.

Amorim è noto per il suo approccio diretto e per la necessità di avere in campo un centravanti capace di muoversi in profondità, finalizzare, ma anche giocare di sponda e aiutare la squadra nella costruzione. Un profilo che, per intenderci, rispecchia perfettamente le caratteristiche di Osimhen.

Osimhen al Manchester United: un affare che piacerebbe a (quasi) tutti

Non ci sono dubbi che Victor Osimhen sia uno degli attaccanti più ricercati in Europa. Il nigeriano ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A con il Napoli, grazie alla sua velocità devastante, alla sua capacità di attaccare gli spazi e a quel fiuto del gol che lo rende un incubo per le difese avversarie. Ma convincere il Napoli a lasciarlo partire non sarà facile. Osimhen è una pedina fondamentale per la squadra partenopea, e il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di svendere il suo gioiello.

Tuttavia, con un’offerta intelligente, l’affare potrebbe non essere impossibile. Si parla di una valutazione tra i 75 e gli 80 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per un club come lo United. E qui entra in gioco una possibile soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte: inserire nella trattativa uno dei giovani attaccanti dello United, come Zirkzee o Hojlund, per abbassare il costo del cartellino.

L’idea di uno scambio non è così remota. Il Napoli ha già mostrato interesse per Joshua Zirkzee in passato, prima che l’attaccante olandese si trasferisse allo United. Zirkzee, con il suo talento cristallino e la capacità di giocare sia come riferimento centrale sia in appoggio, potrebbe infiammare la piazza napoletana. E poi, parliamoci chiaro: in un sistema come quello di Antonio Conte, che predilige attaccanti capaci di legare il gioco, Zirkzee potrebbe essere l’elemento perfetto. Il suo stile, fatto di tecnica e forza fisica, sembra proprio quello che servirebbe per integrarsi bene nel gioco dell’allenatore italiano.

Hojlund, invece, è un giocatore diverso, più fisico e aggressivo, ma anche lui già trattato da De Laurentiis prima del suo approdo a Manchester. Se lo United decidesse di offrire uno dei due giovani attaccanti come parte della trattativa, il Napoli potrebbe vedere l’affare sotto una luce più favorevole.

Ma attenzione anche a Marcus Rashford: accostato in questi ultimi giorni al Napoli, sarebbe in uscita da Manchester ma è un profilo con un ingaggio forse troppo importante per il club azzurro. In ogni caso anche il suo profilo potrebbe rientrare nel target, in una trattativa che comunque avrebbe parecchio lavoro da fare per essere imbastita.

Scambio per Osimhen: quanto sarebbe il cash per il Napoli

Ovviamente, ci sono tanti “se” in questa operazione. Portare Osimhen in Premier League a gennaio non sarà semplice, anche perché il Napoli difficilmente vorrà privarsi del suo bomber a metà stagione. Eppure, il calcio è fatto di opportunità, e se il Manchester United dovesse riuscire a trovare la quadra, questa potrebbe diventare una delle trattative più intriganti degli ultimi anni.

Per il Napoli, perdere Osimhen sarebbe un colpo duro, ma ricevere in cambio un attaccante giovane e di prospettiva, oltre a una cifra consistente (intorno ai 25-30 milioni, ndr) potrebbe essere un compromesso accettabile. D’altro canto, lo United sa che per tornare a lottare ai massimi livelli serve un attaccante che garantisca gol e leadership. E Osimhen è esattamente quel tipo di giocatore.