Atalanta, la top 10 dei marcatori all-time: l’unico “attuale” non lo direste mai

Nella classifica dei marcatori all-time dell’Atalanta c’è anche quello che è forse l’emblema del folle progetto di Gian Piero Gasperini

Sabato sera, il Gewiss Stadium è esploso di gioia dopo la vittoria per 3-1 contro il Parma. Un successo che non solo consolida il secondo posto in classifica per l’Atalanta, ma rafforza l’idea che questa squadra sia ormai una seria candidata al titolo.

La formazione di Gian Piero Gasperini continua a sorprendere con il suo calcio spettacolare, confermandosi come una delle realtà più solide e affascinanti del panorama italiano.

Il trionfo contro il Parma ha mostrato ancora una volta la forza del gruppo, con Ademola Lookman e Mateo Retegui – spoiler: in questa classifica non c’è nessuno dei due – tra i protagonisti. E proprio guardando a loro, non possiamo non riflettere su quanto l’Atalanta abbia saputo costruire nel tempo. Una squadra che oggi sogna in grande e che affonda le sue radici in una storia fatta di campioni e gol decisivi.

Dagli anni di Cristiano Doni ai giorni di Duván Zapata, passando per leggende del passato come Severo Cominelli o grandi interpreti moderni come Josip Iličić, ogni marcatore ha lasciato un segno indelebile. Questa speciale classifica non è solo un elenco di numeri, ma una testimonianza del percorso che ha portato l’Atalanta a essere quella che è oggi: una protagonista assoluta, capace di competere per i massimi obiettivi.

Eccoquindi i protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei nerazzurri.

I 10 migliori marcatori all-time dell’Atalanta: Doni su tutti ma c’è anche Pasalic

1. Cristiano Doni – 112 gol

Periodo: 1998-2003, 2006-2012

Il simbolo per eccellenza dell’Atalanta, capitano e leader carismatico. Doni è stato protagonista sia nelle stagioni difficili sia nella rinascita della squadra, segnando gol pesantissimi e regalando spettacolo ai tifosi del “Gewiss Stadium”. Peccato per quel finale inglorioso che ha sporcato la sua bella storia anche agli occhi dei tifosi bergamaschi.

2. Duván Zapata – 82 gol

Periodo: 2018-2023

Il colosso colombiano è stato fondamentale nel portare l’Atalanta nell’élite del calcio europeo. Con la sua fisicità e il fiuto del gol, ha trascinato i nerazzurri in Champions League e verso la conquista dell’Europa League.

3. Luis Muriel – 68 gol

Periodo: 2019-2024

Attaccante dalla tecnica sopraffina, Muriel ha spesso cambiato le partite entrando dalla panchina. I suoi gol spettacolari e decisivi lo hanno reso una delle armi segrete di Gasperini negli ultimi anni.

4. Severo Cominelli – 65 gol

Periodo: 1934-1941, 1943-1944, 1947-1949

Un goleador dell’epoca prebellica, Cominelli è uno dei simboli storici dell’Atalanta. Ha segnato reti a raffica in un calcio molto diverso, gettando le basi per la tradizione offensiva del club.

5. Josip Iličić – 60 gol

Periodo: 2017-2022

Il mago sloveno ha incantato Bergamo con la sua classe. Memorabili le sue prestazioni in Champions League, dove ha segnato gol straordinari, come la storica quaterna contro il Valencia. Genio e sregolatezza al servizio dei nerazzurri.

6. Alejandro Gómez – 59 gol

Periodo: 2014-2021

Il “Papu” non è stato solo un goleador, ma il cuore pulsante della squadra di Gasperini. Capitano carismatico, ha contribuito in modo decisivo all’ascesa dell’Atalanta in Italia e in Europa, con assist, gol e leadership.

7. Adriano Bassetto – 57 gol

Periodo: 1953-1957

Uno dei grandi bomber del calcio italiano degli anni ’50. Bassetto ha segnato in tutte le maniere, diventando uno dei primi idoli della tifoseria bergamasca.

8. Germán Denis – 56 gol

Periodo: 2011-2016

El Tanque è stato l’incarnazione del numero 9 tradizionale. Potenza fisica, rigori e colpi di testa: Denis ha segnato gol decisivi in stagioni in cui l’Atalanta lottava per la salvezza.

9. Mario Pašalić – 55 gol

Periodo: 2018-oggi

Centrocampista goleador, Pašalić è l’esempio perfetto del “giocatore totale” di Gasperini. Sempre pronto a inserirsi, il croato ha segnato reti importanti sia in campionato sia nelle competizioni europee.

10. Poul Rasmussen – 54 gol

Periodo: 1952-1956

Attaccante danese dall’eleganza unica, Rasmussen è stato uno dei primi stranieri a lasciare il segno in maglia nerazzurra. Le sue reti hanno reso indimenticabile la sua avventura a Bergamo.

Questa classifica non è solo una raccolta di numeri, ma un viaggio attraverso epoche diverse e momenti indimenticabili. È la dimostrazione di come il calcio possa evolversi, mantenendo però un’identità forte. E mentre l’Atalanta continua a guardare al futuro, la certezza è che ci saranno nuovi nomi pronti a entrare in questa lista e lasciare il loro segno.

Il sogno scudetto è più vivo che mai, e i tifosi nerazzurri non vedono l’ora di continuare a scrivere questa storia, fatta di gol, passione e ambizioni sempre più grandi.