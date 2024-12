Lazio, gli 8 momenti top di sempre: sì, c’è anche “quella” Coppa Italia! Come li classificate?

Abbiamo scelto 8 momenti indimenticabili per i tifosi laziali e non solo. Come li mettereste in un’ipotetica classifica?

Stasera, Lazio e Napoli si affrontano in un big match di Coppa Italia, una competizione che evoca bellissimi ricordi ai tifosi biancocelesti. Con 7 vittorie nel palmarès, la Lazio è dietro solo a Juventus, Roma e Inter.

Proprio i giallorossi, con 9 Coppe Italia, sono un obiettivo dichiarato: accorciare il divario è fondamentale per tenere viva una rivalità storica, quasi una “piccola corsa alla stella” in versione Coppa Italia, simile a quella che ha visto protagoniste Inter e Milan in Serie A con l’ormai celebre seconda stella.

La Lazio ha sempre avuto un rapporto speciale con questa competizione. Basti pensare che uno dei suoi momenti più indimenticabili è legato proprio a una finale di Coppa Italia, una di quelle partite che restano scolpite nella memoria dei tifosi. Ma i ricordi biancocelesti non si fermano certo lì: il club ha vissuto tanti momenti straordinari che hanno segnato la sua storia. Due scudetti (1974 e 2000), 7 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane e, in ambito internazionale, la Coppa delle Coppe 1998-99 e la Supercoppa UEFA 1999. La Lazio è il quinto club italiano e il ventottesimo europeo per numero di competizioni UEFA vinte.

I momenti indimenticabili nella storia della Lazio: qual è il tuo preferito?

La storia della Lazio è ricca di emozioni e trionfi che hanno segnato il calcio italiano ed europeo. Ripercorriamo 8 momenti indimenticabili che hanno scolpito nell’anima biancoceleste la bellezza di questi colori. Non abbiamo voluto metterli in classifica perché le classifiche sono sempre soggettive: ci piacerebbe che foste voi, condividendo l’articolo, a stilare la vostra personalissima classifica: scommettiamo che non ce ne sarà una uguale all’altra?

Il primo scudetto del 1974

La Lazio conquistò il suo primo titolo di campione d’Italia nel 1974, con una squadra leggendaria guidata da Tommaso Maestrelli. Il gruppo, compatto e grintoso, vedeva in Giorgio Chinaglia il leader indiscusso, capace di incarnare la passione e la determinazione di quel periodo. La vittoria decisiva arrivò contro il Foggia, e quell’impresa segnò l’ingresso della Lazio tra i grandi del calcio italiano.

La Coppa delle Coppe del 1999

Il trionfo europeo più iconico della Lazio fu la vittoria della Coppa delle Coppe nel 1999. In finale, i biancocelesti superarono il Mallorca per 2-1, con gol di Christian Vieri e Pavel Nedvěd. Fu l’ultima edizione di questa competizione, rendendo la Lazio l’ultimo club a sollevare il trofeo. Una notte magica che proiettò i biancocelesti nell’élite del calcio continentale.

La Supercoppa Europea del 1999

Qualche mese dopo il successo in Coppa delle Coppe, la Lazio affrontò il Manchester United, campione d’Europa, per la Supercoppa Europea.

A Montecarlo, con un gol di Marcelo Salas, i biancocelesti si imposero 1-0, dimostrando di poter competere ai massimi livelli internazionali. Quella vittoria consacrò definitivamente la Lazio tra le grandi d’Europa.

Il secondo scudetto del 2000

Il secondo scudetto arrivò al termine di una stagione da sogno, con una squadra formidabile guidata da Sven-Göran Eriksson. Campioni come Nesta, Verón e Simeone regalarono emozioni indimenticabili. L’ultima giornata, con la Lazio vittoriosa contro la Reggina e la Juventus sconfitta a Perugia sotto il diluvio, fu una delle più drammatiche ed emozionanti nella storia del calcio italiano.

La Coppa Italia del 2009

La finale di Coppa Italia 2009 fu una battaglia emozionante contro la Sampdoria, decisa ai rigori. La Lazio trionfò grazie alle parate di Fernando Muslera e alla freddezza dei suoi rigoristi. Fu una vittoria che riportò un trofeo importante nella bacheca biancoceleste e regalò una notte di festa ai tifosi.

La Coppa Italia del 2013

Il 26 maggio 2013 è una data che ogni tifoso laziale porterà per sempre nel cuore. La Lazio batté la Roma 1-0 in finale di Coppa Italia grazie al gol di Senad Lulić. Non fu solo una vittoria, ma un evento epocale: il trionfo in un derby nella partita più importante della storia della rivalità tra le due squadre romane.

La vittoria contro il Milan nel 2019

La semifinale di Coppa Italia del 2019 regalò un altro momento magico. La Lazio sconfisse il Milan con un gol di Joaquín Correa a San Siro, guadagnandosi l’accesso alla finale. Fu una serata di orgoglio e carattere, che confermò il legame speciale tra la Lazio e questa competizione.

La Supercoppa Italiana del 2019

A dicembre 2019, la Lazio batté la Juventus 3-1 nella finale di Supercoppa Italiana a Riyad. I gol di Luis Alberto, Senad Lulić e Danilo Cataldi suggellarono un successo clamoroso contro una delle squadre più forti d’Europa. Quella vittoria fu la dimostrazione della forza della squadra guidata da Simone Inzaghi.