Juventus, addio ad un protagonista fin qui: la dirigenza ha deciso, è addio

Juve, addio ad un protagonista: pronta la cessione nel mese di gennaio per un protagonista in questa parte di stagione

La Juventus sta attraversando un periodo delicato, con il campionato che sta mostrando segnali di difficoltà e le ultime uscite non sempre all’altezza delle aspettative, con tre pareggi consecutivi in campionato nelle ultime tre, quattro considerando anche la Champions League.

Se da un lato la squadra ha comunque trovato sprazzi di brillantezza, non sono mancate anche le ombre: la difesa, ad esempio, è stata messa a dura prova dall’assenza di Bremer e Cabal, entrambi out per tutta la stagione, che si aggiungono ai vari infortuni che hanno colpito la rosa, non ultimo quello di Cambiaso, finito ko.

L’attacco, pur contando su Vlahovic, ha bisogno di un vice che possa garantire affidabilità e supporto al serbo. Ecco perché il mercato di gennaio si prospetta decisivo per i bianconeri, che potrebbero dover fare qualche operazione in uscita per risolvere queste lacune e rinforzare una rosa che, nonostante il talento, sta faticando a trovare la giusta coesione.

In questo scenario, il nome di Samuel Mbangula, giovane esterno belga classe 2004, potrebbe diventare uno dei principali in uscita. Il suo gol al 92′ contro il Bologna, che ha permesso alla Juventus di evitare una sconfitta pesante, ha messo in evidenza la freddezza e la capacità di incidere nei momenti decisivi.

Il ragazzo, nonostante la sua giovane età, ha mostrato qualità interessanti sin dalle prime apparizioni stagionali. La sua capacità di dribblare, creare superiorità numerica e dare imprevedibilità all’attacco è stata apprezzata anche dall’allenatore Thiago Motta, che lo ha schierato in diverse occasioni. Tuttavia, il suo spazio in squadra non è ancora sufficiente per considerarlo una pedina imprescindibile, e la Juventus potrebbe decidere di sacrificare proprio lui per sistemare i conti e fare cassa, puntando su nuovi rinforzi.

Mbangula, un talento che attira l’Europa: ecco la cifra per l’addio

La giovane promessa belga, pur avendo mostrato ottime potenzialità, è destinata a non essere al centro del progetto bianconero a breve termine. La Juventus, sempre attenta alle proprie finanze e con un mercato che impone strategie oculate, potrebbe decidere di cederlo già a gennaio, approfittando dell’interesse che sta raccogliendo in Italia e all’estero.

Diverse squadre di Ligue 1 e Bundesliga avrebbero già messo gli occhi su Mbangula, in cerca di un talento giovane da far crescere con continuità. La sua valutazione si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro, una cifra che potrebbe rivelarsi vantaggiosa sia per il giocatore, che avrebbe la possibilità di giocare con maggiore regolarità in campionati dove i giovani sono spesso protagonisti, sia per la Juventus, che potrebbe utilizzare quei fondi per investire su un difensore centrale e un vice Vlahovic, due ruoli che necessitano di un urgente intervento sul mercato.

Nonostante il talento, la Juventus potrebbe preferire monetizzare e rinforzare altre zone del campo, dove le lacune sono più evidenti. Il centrocampo e la difesa sono i principali settori da potenziare, con la squadra che ha bisogno di un difensore in più dopo gli infortuni di Bremer e Cabal.

Inoltre, un vice Vlahovic che possa dare respiro all’attaccante serbo sarebbe fondamentale per affrontare il resto della stagione con maggiore tranquillità, soprattutto considerando le problematiche legate agli infortuni e alla profondità della rosa.