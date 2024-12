Sarà un mercato di gennaio extralusso: 10 top player che cambiano squadra

Il mercato di gennaio si preannuncia davvero extralusso: eco 10 top player che possono cambiare squadra

Gennaio è alle porte e, come sempre, il mercato calcistico inizia a farsi rovente. In questo mese di transizioni, molti giocatori potrebbero cambiare squadra, e non solo per le usuali voci di mercato.

Le dinamiche interne delle squadre e le strategie dei club possono portare a situazioni inaspettate. Ecco 10 calciatori che potrebbero essere protagonisti del mercato di gennaio, con il loro futuro appeso a un filo.

1. Federico Chiesa (Liverpool)

La storia di Federico Chiesa al Liverpool è stata finora piuttosto altalenante. Dopo un inizio difficile, dove il classe ’97 ha trovato poco spazio con il tecnico Jürgen Klopp, la sua esperienza ai Reds potrebbe giungere al termine. Con un contratto che lo lega fino al 2028, la possibilità di un prestito sembra la via più probabile per il giocatore, con il ritorno in Italia che non è affatto da escludere. Chi lo accoglierà? Un’eventuale destinazione in Serie A potrebbe rivelarsi una scelta perfetta per rilanciarsi.

2. Ederson (Atalanta)

Ederson è il cuore pulsante del centrocampo dell’Atalanta, ma la sua strepitosa stagione non è passata inosservata. Il centrocampista brasiliano ha attirato l’attenzione di top club come il Manchester United, che aveva già fatto un tentativo in estate. Sebbene Gasperini non voglia perdere un giocatore così importante, una proposta irrinunciabile potrebbe convincere la Dea a fare cassa. Ederson, sempre onnipresente in campo, potrebbe essere una pedina chiave in un centrocampo di prestigio europeo.

3. Samuele Ricci (Torino)

Samuele Ricci è un talento che sta facendo parlare molto di sé, non solo in Italia ma anche all’estero. Il centrocampista del Torino è stato accostato a club di primissimo piano, in particolare al Milan, che lo vedrebbe come un perfetto sostituto di Fofana. La trattativa potrebbe decollare già a gennaio, visto che il contratto di Ricci scade nel 2026 e la sua partenza non sarebbe una sorpresa. Il Torino, comunque, è pronto a chiedere una cifra adeguata per il suo giovane talento.

4. Nicolò Fagioli (Juventus)

Nicolò Fagioli è uno dei calciatori più giovani nel mirino dei top club europei. La Juventus, alla ricerca di risorse per rinforzare la difesa, potrebbe decidere di cedere il centrocampista classe 2001, per raccogliere i soldi necessari a completare la sua campagna di mercato. De Zerbi, tecnico del Marsiglia, sarebbe entusiasta di portarlo in Francia, ma anche squadre della Premier League potrebbero mettersi sulla sua strada, sfruttando la sua versatilità e qualità.

5. Theo Hernández (Milan)

Le voci su Theo Hernández al Milan sono ormai quasi all’ordine del giorno. Con il contratto in scadenza nel 2026, la distanza tra domanda e offerta sul rinnovo potrebbe spingere il terzino francese a cercare altrove. La panchina in alcuni match recenti e l’inserimento di giovani talenti come Jimenez potrebbero far riflettere Theo su una possibile cessione. Bayern Monaco e Manchester United sono alla finestra, pronti ad approfittare della situazione.

6. Danilo (Juventus)

Il futuro di Danilo alla Juventus appare sempre più incerto. Non più titolare fisso con Motta, il capitano bianconero potrebbe decidere di fare le valigie, soprattutto visto che il suo contratto scade a giugno. Il Napoli potrebbe essere il suo destino, con Antonio Conte che sta cercando rinforzi in difesa per dare maggiore solidità al reparto. La sua esperienza in Serie A e il carisma potrebbero essere un valore aggiunto per i partenopei.

7. Paulo Dybala (Roma)

La vicenda di Paulo Dybala sta per entrare in una fase decisiva. Dopo aver sfiorato un trasferimento in Arabia Saudita, la sua carriera alla Roma potrebbe subire una brusca sterzata. Il Galatasaray è pronto a fare sul serio, con un’offerta che potrebbe spingere i giallorossi a cederlo. Il contratto con la Roma scade a giugno, e la sua partenza potrebbe avvenire già a gennaio. Un giocatore del suo calibro potrebbe fare la differenza ovunque vada.

8. Milan Skriniar (PSG)

L’esperienza di Milan Skriniar al PSG è stata finora una delusione. La scarsa continuità di utilizzo ha portato il difensore slovacco a pensare a un ritorno in Italia, dove ha giocato per anni con la Sampdoria e l’Inter. La Juventus lo starebbe monitorando con attenzione, considerando l’opportunità di portarlo a Torino a costi relativamente contenuti, specialmente in un gennaio in cui il mercato è più che mai dinamico. Non solo in Italia, però, anche dall’Arabia Saudita potrebbero arrivare offerte molto ricche.

9. Sandro Tonali (Newcastle United)

Nonostante l’investimento importante da parte del Newcastle su Sandro Tonali, il centrocampista italiano non ha ancora trovato una sua dimensione in Premier League. Le voci su un possibile ritorno in Serie A sono già emerse, con il Milan e altre squadre italiane pronte a fare un tentativo per riportarlo a casa. Sebbene il club inglese non abbia intenzione di cederlo facilmente, l’ex rossonero potrebbe essere tentato da un ritorno che gli permetterebbe di rilanciarsi in un ambiente a lui più familiare.

10. Vincenzo Grifo (Freiburg)

Vincenzo Grifo, stella del Freiburg, potrebbe essere un altro nome caldo nel mercato di gennaio. Nonostante il suo buon rendimento in Bundesliga, l’esterno italiano non nasconde di avere il sogno di tornare in Serie A. Diverse squadre italiane hanno iniziato a monitorarlo, e non è escluso che già a gennaio possa arrivare un’offerta interessante per il suo cartellino.