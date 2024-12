Napoli scatenato: un difensore top e un attaccante da sogno per Conte

Si avvicina il mercato di gennaio e a Napoli si scaldano i motori: potrebbe arrivare anche un colpo a sensazione

Il Napoli è pronto a scuotere il mercato. Dopo un avvio di stagione segnato da alti e bassi, il club partenopeo sta pianificando mosse decisive per rinforzare la rosa. L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha accelerato la ricerca di un nuovo difensore centrale, e con Antonio Conte in panchina, la priorità è chiara: aggiungere esperienza e qualità.

Al centro dell’attenzione c’è Danilo, il leader difensivo della Juventus, che potrebbe liberarsi a parametro zero. Conte lo considera fondamentale per il suo progetto: un giocatore versatile, capace di guidare la retroguardia e di adattarsi a vari moduli. Le trattative sono in corso, ma non mancano le alternative.

Tra i nomi in lista spiccano Kiwior dell’Arsenal, già protagonista di ottime prestazioni in Premier League, e Martínez Quarta della Fiorentina, che potrebbe rappresentare una soluzione più accessibile in termini economici. Più defilata la pista che porta a Ismajli dell’Empoli, ma attenzione: se dovesse partire anche Juan Jesus, l’albanese potrebbe aggiungersi come rinforzo di rotazione.

Oltre al reparto centrale, il Napoli guarda anche alla fascia sinistra. Le possibili partenze di Leonardo Spinazzola e Alessio Zerbin sembrano ormai scontate, e il club sta lavorando per individuare un sostituto di Olivera. Il nome caldo è quello di Cristiano Biraghi, un giocatore affidabile e con una buona esperienza in Serie A, che andrebbe a coprire il ruolo di vice Olivera. La strategia è chiara: migliorare la profondità della rosa senza compromettere l’equilibrio finanziario.

Napoli, il sogno è in attacco: Zirkzee o Duran?

Ma è in avanti che il mercato del Napoli potrebbe riservare la vera sorpresa. Gli occhi sono puntati su due profili giovani e promettenti: Joshua Zirkzee e Jhon Duran.

Il primo, attualmente in rotta con il Manchester United, rappresenta un’opportunità intrigante. Alto, tecnico e con un grande potenziale, Zirkzee potrebbe essere l’uomo giusto per aggiungere fisicità e creatività all’attacco. Le trattative non sono semplici, ma il giocatore sembra interessato a una nuova sfida lontano dall’Inghilterra.

Duran, invece, è il talento emergente dell’Aston Villa. Il colombiano ha impressionato per maturità e capacità realizzativa, attirando l’attenzione di molti club europei. Per il Napoli, rappresenta un investimento sia per il presente che per il futuro. Tuttavia, il suo arrivo dipenderà anche dalla situazione di Victor Osimhen, su cui si fanno insistenti le voci di un possibile addio. Con una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida già a gennaio, il nigeriano è nel mirino di PSG e Chelsea, pronti a fare follie per assicurarsi le sue prestazioni.

Il Napoli non si limita a costruire per l’immediato: ogni mossa sembra pensata per gettare solide basi per il futuro. Con un mix di esperienza e talento giovane, il club vuole mantenere alta la competitività nella corsa scudetto. Ma la domanda resta: riuscirà De Laurentiis a chiudere i colpi giusti per regalare a Conte la squadra dei suoi sogni?

In un mercato così vivace, le risposte potrebbero arrivare presto. Intanto, i tifosi napoletani possono continuare a sognare: la sensazione è che il meglio debba ancora venire.