Juve sotto attacco: il Manchester City vuole un suo gioiello

Il Manchester City ha messo nel mirino un calciatore della Juventus: ecco chi è il grande obiettivo

Con il mercato di gennaio alle porte, la Juventus si prepara a fare dei movimenti per rinforzare la propria rosa. Le priorità per Thiago Motta e la dirigenza bianconera sono chiare: un difensore centrale da inserire subito nel cuore della retroguardia e, possibilmente, un attaccante per dare maggiore peso al reparto offensivo. Il club ha bisogno di risposte concrete, soprattutto dopo alcune difficoltà in difesa e nella fase offensiva, dove la continuità di prestazioni è stata meno evidente rispetto agli ultimi anni.

Nel frattempo, però, le attenzioni della Vecchia Signora non riguardano solo l’arrivo di nuovi giocatori. L’Inter, la Roma e il Milan si stanno preparando a fare la loro parte nel mercato invernale, ma la Juventus ha una sfida più immediata e imprevista da affrontare: difendere uno dei suoi gioielli, Michele Di Gregorio.

Il Manchester City punta un bianconero: l’interesse di Guardiola

In un contesto calcistico che sta attraversando una fase delicata, il Manchester City è alla ricerca di rinforzi per risolvere alcuni problemi legati alla sua porta. Dopo un inizio di stagione travagliato, con un solo successo nelle ultime dodici partite tra Premier League, Champions League e Carabao Cup, la squadra di Pep Guardiola sembra aver bisogno di una scossa. Situato al settimo posto della Premier League, il City è in una battaglia per entrare in zona Europa, ma sembra che la dirigenza stia già puntando al futuro.

Una delle situazioni più in bilico riguarda Ederson, storico portiere del City, che potrebbe lasciare il club già a gennaio o alla scadenza del contratto nel 2026. Le recenti scelte di Guardiola, che ha alternato Ederson a Stefan Ortega nelle ultime gare, lasciano presagire un possibile addio del brasiliano. Non è un caso che, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester City abbia messo gli occhi su Michele Di Gregorio, attualmente in forza alla Juventus.

Il giovane portiere bianconero, che ha già mostrato grande maturità e affidabilità, ha attirato l’attenzione di Guardiola, che lo ha osservato da vicino durante l’ultima sfida di Champions League. Di Gregorio, che ha firmato un contratto fino al 2029 con la Juventus quest’estate, è considerato una delle promesse più sicure per il futuro del club torinese. La sua valutazione è destinata a salire nei prossimi anni, ma per il Manchester City potrebbe essere una possibilità concreta, soprattutto se dovesse presentarsi un’offerta irresistibile.

City su Di Gregorio: la posizione della Juve

Nonostante l’interesse del Manchester City, la Juventus non sembra intenzionata a privarsi di Di Gregorio in tempi brevi. Il portiere è visto come uno dei perni fondamentali per la costruzione del futuro del club, e il lungo contratto siglato in estate testimonia l’intenzione della Vecchia Signora di puntare su di lui per gli anni a venire.

Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo bianconero, è ben consapevole del valore del suo portiere, e solo un’offerta clamorosa potrebbe far vacillare la sua posizione. La domanda ora è: come reagirà la Juventus se il Manchester City dovesse fare sul serio per Di Gregorio? La situazione è delicata, e il mercato invernale potrebbe riservare sorprese.

Se la Juventus dovesse decidere di rafforzarsi ulteriormente, sarà interessante vedere se un possibile addio di Ederson al City farà davvero decollare un’offerta irresistibile per il giovane portiere bianconero. L’unica cosa certa al momento è che, se il City vorrà strappare Di Gregorio alla Juventus, dovrà fare una proposta ben oltre i 30 milioni di euro.