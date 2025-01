Roma, mago Ranieri ti ha salvata: ora però non faccia quell’errore lì

Claudio Ranieri ha ridato vita alla Roma e conquistato il cuore dei tifosi, ma una sua frase “spaventa”: ora deve evitare un errore fatale

Immaginate la scena: un tifoso romanista, seduto al bar con gli amici, racconta del derby appena vinto contro la Lazio. Sorrisi, brindisi, pacche sulle spalle. Lorenzo Pellegrini è il primo nome che viene in mente a tutti ma ognuno di loro sa che questo trionfo ha un nome e un cognome: Claudio Ranieri.

Quando è tornato sulla panchina giallorossa, la Roma sembrava in un vicolo cieco. Una stagione disastrosa, il rischio di perdere pezzi pregiati come Dybala e Pellegrini, e una classifica che faceva venire voglia di guardare altrove. Insomma, un incubo.

Poi arriva lui, il “normal one”, con il suo approccio semplice ma efficace. Ed è come se qualcuno avesse acceso la luce. La squadra si è ritrovata: Pellegrini, che sembrava sull’uscio con le valigie in mano, è tornato leader e nel derby ha segnato un gol che resterà nella memoria. Hummels, dato per finito, ora guida la difesa come un tempo, e anche Paredes sembra un altro giocatore.

Ranieri non si è limitato a ridare fiducia ai singoli, ha trovato un assetto che funziona. La Roma non è solo più solida, ma finalmente gioca con un’idea chiara. E il derby vinto, che ha regalato ai tifosi una gioia immensa, è la prova che la strada intrapresa è quella giusta.

Però nel gruppo di tifosi al bar, dopo i primi elogi, inevitabilmente ci sarebbe qualcuno che direbbe la fatidica frase: “Che uomo, Ranieri. Un mago vero! Però, speriamo non gli venga in mente di restare pure l’anno prossimo, eh!” Perché, diciamolo chiaro, Claudio Ranieri sta scrivendo un’altra delle sue favole, ma rischia di rovinarla proprio sul più bello.

Restare in panchina anche l’anno prossimo? Ranieri, non farlo!

Già, perché proprio ora che tutto sembra andare a meraviglia, ecco il primo segnale di pericolo. In un’intervista pre-derby, Ranieri si lascia sfuggire una frase: “Un altro anno? No, ma anche a Cagliari avevo detto stop…” Parole che suonano come un’apertura alla possibilità di restare anche la prossima stagione. E qui sorge la domanda: è davvero una buona idea?

La risposta, per quanto possa sembrare dura, è no. Restare rischierebbe di trasformare questa splendida avventura in un ricordo amaro. Ranieri ha già dimostrato in passato che i ritorni prolungati non sempre finiscono bene. La Roma del prossimo anno avrà bisogno di nuove idee, un progetto a lungo termine, e soprattutto di una panchina solida fin dal primo giorno. E sappiamo tutti quanto velocemente il calcio può consumare i suoi protagonisti: un paio di risultati negativi e l’eroe di oggi potrebbe diventare il bersaglio di domani.

Il bello di questa storia è che Ranieri ha già vinto, indipendentemente da come finirà la stagione. Ha ridato dignità a una squadra che sembrava perduta, ha regalato ai tifosi una vittoria nel derby e ha mostrato, ancora una volta, quanto può fare la differenza un allenatore con esperienza e carisma. A 74 anni, ha poco da dimostrare e tutto da perdere se non si ferma qui, a fine stagione, con la sua immagine intatta e il rispetto di tutti.

Ranieri dirigente: una scelta di cuore, ma anche di testa. Claudio, non sbagliare!

E poi, perché non immaginare un futuro diverso? Ranieri dirigente della sua amata Roma, magari in un ruolo che gli permetta di essere ancora vicino alla squadra ma senza lo stress quotidiano della panchina. Sarebbe un modo perfetto per chiudere una carriera straordinaria, mantenendo un legame forte con i colori che ama.

Lasciare non è mai facile, soprattutto per uno come Ranieri, che del calcio ha fatto la sua vita. Ma a volte, il coraggio sta proprio nel sapere quando è il momento di fermarsi. E questo, per lui, potrebbe essere quel momento. La Roma ha bisogno di guardare al futuro con un progetto chiaro e ambizioso, e Ranieri ha già fatto la sua parte: è stato l’uomo giusto al momento giusto, l’amico che corre a darti una mano nel momento del bisogno.

Ora tocca a qualcun altro raccogliere il testimone. Qualcuno importante, scelto proprio da Claudio Ranieri, che da “semplice” salvatore della patria potrebbe trasformarsi nell’uomo che ha dato il via ad un nuovo splendido ciclo della Roma. La domanda è: perché no?