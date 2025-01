Infortunati Serie A: 7 nomi (più uno) da tenere d’occhio questa settimana

Infortunati Serie A: ecco i 7 nomi, più uno, da tenere d’occhio questa settimana. Dai guai di Retegui al recupero di Kvaratskhelia, scopri chi rischia di saltare il prossimo turno.

Vi siete mai chiesti come sarebbe una squadra formata solo da giocatori in infermeria? Purtroppo, nella Serie A delle ultime settimane, avremmo una rosa di tutto rispetto.

Dai lungodegenti Scamacca e Pellegri ad alcuni nomi ormai fermi da un po’, come ad esempio Mateo Retegui, sono un bel po’ i calciatori infortunati. In chiave Fantacalcio però ce ne sono alcuni che contano sicuramente più di altri, sia in termini di presenza nelle rose dei fantacalcisti sia proprio per importanza all’interno della squadra.

Abbiamo selezionato alcuni nomi che stanno facendo i conti con guai fisici e che potrebbero cambiare le sorti delle loro squadre.

Mateo Retegui: il bomber in attesa

Il capocannoniere del nostro ipotetico “team infortunati” è fermo dal 22 dicembre per una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto per la prima metà di gennaio, ma la sua presenza a Udine è ancora in forte dubbio. I tifosi dell’Atalanta sperano in un recupero lampo, ma il rischio di aggravare il problema è troppo alto e quindi probabilmente mister Gasperini non rischierà il protagonista assoluto al Fantacalcio di questa prima parte di stagione.

Sergi Roberto: una pedina chiave mancata

Il Barcellona l’ha lasciato andare, e la Serie A ha accolto con entusiasmo il versatile Sergi Roberto. Ma contro il Lecce, lo spagnolo si è fermato durante il riscaldamento prepartita per un fastidio al polpaccio. Adesso è in bilico per la trasferta contro la Lazio. Un problema muscolare che sembra lieve, ma in Serie A il tempismo è tutto, e saltare un big match può cambiare una stagione.

Hakan Çalhanoğlu: il faro del centrocampo

La Supercoppa italiana ha lasciato in eredità un fastidioso affaticamento muscolare all’adduttore per il turco.

La sua situazione verrà valutata nei prossimi giorni, ma il suo status è incerto per la sfida contro il Venezia. L’Inter dovrà decidere se rischiarlo o preservarlo per i prossimi impegni.

Francisco Conceição: una gioventù fragile

Il giovane talento portoghese si è fermato il 3 gennaio per un fastidio al flessore della coscia. La sua presenza nel derby contro il Toro è un grosso punto interrogativo. Per i tifosi, il derby non è mai una partita normale, e ogni assenza pesa come un macigno.

Samuel Chukwueze: una freccia spezzata

Il 29 dicembre, contro la Roma, il nigeriano si è arreso a una lesione muscolare al bicipite femorale. Il rientro è fissato per la fine di gennaio, lasciando il Milan senza una delle sue armi più imprevedibili. Un’assenza pesante, che si sente soprattutto contro avversari che richiedono creatività e velocità.

Adrián Bernabé: il lungo stop

Il centrocampista spagnolo del Parma è fuori dai giochi dal 4 novembre a causa di una grave lesione muscolare al bicipite femorale.

Il rientro è previsto a metà gennaio, ma l’assenza prolungata ha già lasciato un vuoto nel centrocampo gialloblù. Sarà interessante vedere come rientrerà in squadra dopo un’assenza così lunga.

Politano e Kvaratskhelia: luci e ombre per il Napoli

Matteo Politano resta in dubbio per il Napoli. Una elongazione muscolare al polpaccio sinistro lo ha già escluso dalla sfida di Firenze, e la sua presenza contro il Verona rimane incerta. C’è l’annunciato “+1” ed è il genietto georgiano Kvicha Kvaratskhelia, al centro di numerose voci di mercato ma già pronto a tornare a disposizione e guadagnarsi il posto nella sfida con David Neres. Per Antonio Conte, recuperare almeno uno dei due può fare la differenza in un momento delicato della stagione.