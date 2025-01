Kvaratskhelia-PSG, c’è di mezzo… la Juve: l’intreccio di mercato coinvolge Giuntoli

Kvicha Kvaratskhelia è sempre più vicino al PSG, ma c’è un intrigo di mercato con la Juventus che potrebbe cambiare le carte in tavola: le mosse di Giuntoli condizionano ancora il Napoli

Cosa succede quando i grandi colpi di mercato si intrecciano in un domino che coinvolge club come il Napoli, il Paris Saint Germain e la Juventus? La risposta sembra essere proprio nell’intricato caso di Kvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano è ormai vicinissimo a dire addio al Napoli, con il PSG pronto a portarlo sotto la Tour Eiffel già a gennaio. Ma c’è un dettaglio che potrebbe indirizzare tutto definitivamente sul binario giusto: Cristiano Giuntoli e la Juventus.

Il Napoli, che fino a pochi mesi fa sembrava irremovibile sulla questione cessioni, ora chiede una cifra fra gli 80 e i 90 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. Una somma importante, certo, ma che il Paris sarebbe pronto a mettere sul piatto per assicurarsi il georgiano. La trattativa è in fase avanzata e la sensazione è che sia solo questione di tempo prima che arrivi la fumata bianca.

Perché Kvara non ha voluto rinnovare il contratto con il Napoli? Le ragioni sembrano affondare le radici nell’estate scorsa, quando il PSG aveva già messo gli occhi sia su di lui che su Victor Osimhen, con un’offerta monstre da 200 milioni per entrambi. Allora, il presidente Aurelio De Laurentiis, su spinta di Antonio Conte, aveva detto di no, blindando i suoi campioni. Ma ora, con un Kvara meno convinto del progetto azzurro, la situazione è cambiata.

La Juventus e il nodo Kolo Muani: così si sblocca Kvara al PSG

Eppure, c’è un ostacolo che potrebbe rallentare l’affare: Kolo Muani. L’attaccante francese, che a Parigi non ha mai trovato la sua dimensione, è già sulla lista dei partenti. Un investimento pesante sia sul piano economico che su quello degli ingaggi che il PSG non può permettersi di mantenere se vuole proseguire nella sua campagna acquisti.

Ed è qui che entra in scena la Juventus. Il club bianconero, in cerca di rinforzi per affiancare Dusan Vlahovic al centro dell’attacco, ha messo nel mirino proprio Kolo Muani. L’idea è quella di portarlo a Torino con una formula che preveda un prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe ai bianconeri di evitare spese immediate eccessive, ma anche di liberare al PSG lo spazio necessario per accogliere Kvara.

Se la Juventus decidesse di affondare il colpo per Kolo Muani, il PSG si troverebbe con un attaccante in meno e un ingaggio pesante in meno. Una condizione perfetta per sbloccare la trattativa con il Napoli e completare il trasferimento del georgiano, magari inserendo nella trattativa anche Marco Asensio. A quel punto, il domino sarebbe servito: Kolo Muani alla Juve, Kvara al PSG e, forse, nuovi scenari per il calciomercato di gennaio.

La Juventus, con Giuntoli al timone delle operazioni, potrebbe quindi giocare un ruolo decisivo in questa complessa operazione. Non solo per rinforzarsi, ma anche per diventare un tassello fondamentale nello scacchiere internazionale.