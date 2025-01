Juve, la Premier ti fa ricca: 100 milioni di euro!

Quando si tratta di calciomercato la Juventus lavora sempre dietro le quinte: in ballo delle operazioni fondamentali per i prossimi movimenti in entrata

Chi l’avrebbe mai detto che all’improvviso il calciomercato si sarebbe infiammato così? Prima il Napoli con Kvaratskhelia, ora la Juventus che rischia di dover vendere uno se non due pezzi pesanti della propria rosa, ovviamente per sostituirli a dovere.

Una delle trattative più intriganti riguarda Andrea Cambiaso, il terzino che ha attirato l’interesse del Manchester City. Sebbene il dialogo proceda sottotraccia, c’è un’indicazione chiara: la sensazione è che si possa raggiungere una cifra superiore ai 60 milioni di euro, forse addirittura vicina ai 70 milioni.

Le parole di Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva della Juventus, non lasciano spazio a interpretazioni ambigue: “Se arriverà l’offerta, ci penseremo”. In termini di affari, questa è una dichiarazione che equivale a dire che Cambiaso è sul mercato. La Juve non chiude la porta a una cessione, soprattutto se l’affare può portare nelle casse bianconere una somma considerevole.

Ma la notizia non finisce qui. Al City sembra piaccia molto anche un altro giocatore legato alla Juventus: Douglas Luiz. Arrivato a Torino con aspettative alte, il centrocampista brasiliano non è riuscito a brillare, trasformandosi in uno dei grandi flop della stagione.

Valutato inizialmente 50 milioni di euro nello scambio che ha portato Iling Junior e Barrenechea a Birmingham, oggi la sua cessione rappresenta una sfida delicata per i dirigenti bianconeri.

Douglas Luiz in partenza: il problema sono le cifre

Il problema principale nel caso di Douglas Luiz è evitare una minusvalenza. Tuttavia, un’opportunità potrebbe essere quella di imbastire uno scambio per abbassare il prezzo finale, garantendo comunque un incasso complessivo non inferiore ai 25-30 milioni di euro in cash. Il risultato? Se entrambe le operazioni con il City andranno in porto, il club bianconero potrebbe mettere in cassa una cifra vicina ai 100 milioni di euro, una somma che darebbe respiro al mercato in entrata.

Con una liquidità di questa portata, il mercato in entrata della Juventus potrebbe prendere una piega decisamente ambiziosa. Dopo Alberto Costa e Kolo Muani, due profili che sistemano le falle in attacco e in difesa, monetizzare così tanto significherebbe andare oltre questi obiettivi, aprendo la strada a nuovi colpi, magari anche inattesi.

I nomi li conosciamo, ma con una cifra del genere a disposizione ogni obiettivo potrebbe diventare più concreto: potrebbe arrivare Hancko, il target principale per la difesa e poi u colpo col botto per integrare l’attacco, magari proprio Joshua Zirkzee che tanto piace a Thiago Motta e che potrebbe prendere il posto di Vlahovic, considerato invece sacrificabile.

In un momento molto delicato, l’interesse del Manchester City per Cambiaso e Douglas Luiz potrebbe rivelarsi una vera manna dal cielo. La prossima mossa spetta al club inglese, ma una cosa è certa: il calciomercato bianconero sta per entrare nel vivo, e i tifosi non vedono l’ora di scoprire quali saranno i colpi in entrata.