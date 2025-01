Tutti cambiano il 9: super valzer delle punte in Serie A

Il mercato di gennaio 2025 potrebbe rivelarsi il più emozionante degli ultimi anni: acquisti bomba e tanti attaccanti che cambiano maglia. Facciamo il punto

E sì, la Serie A sembra esser diventata protagonista di Ballando con le Stelle. Un bel giro di valzer per una buona metà di squadre del nostro campionato, che stanno lavorando sul calciomercato di gennaio per cambiare l’attaccante.

Con Kvicha Kvaratskhelia ormai lontano da Napoli e il futuro di Cambiaso in bilico alla Juve, ora i movimenti si stanno spostando al centro dell’attacco. Dal Monza al Torino passando per la Juve e il Como, nei prossimi giorni potremmo vedere un bel po’ di movimento di numeri 9. Il famoso valzer delle punte

Partiamo dalla Juventus, che potrebbe diventare il centro nevralgico di questo mercato. Se da un lato c’è l’arrivo di Kolo Muani, che ha già firmato con la squadra di Thiago Motta, dall’altro si fa sempre più concreta l’ipotesi della partenza di Vlahovic. Il serbo, che ha mostrato il suo potenziale, potrebbe fare rotta verso la Premier League, dove diversi club sono pronti ad accoglierlo.

Con il possibile addio del centravanti, i bianconeri potrebbero mettere a segno un altro colpo: Zirkzee del Manchester United è uno dei nomi più caldi, pronto a portare la sua fisicità e la sua capacità di segnare in Italia. Sarà interessante vedere se la Juventus riuscirà a chiudere con successo questa operazione.

Anche il Milan è alla ricerca di una punta di riferimento. La coppia Morata-Abraham, acquistata con grandi aspettative, non ha reso come sperato. Entrambi hanno mostrato alti e bassi e, con la qualificazione alla Champions sempre più incerta, la dirigenza rossonera è pronta a esplorare nuove soluzioni. Il mercato di gennaio potrebbe essere l’occasione per fare il grande colpo: potrebbe non essere un 9 in senso stretto, come ad esempio Joao Felix, ma comunque qualcosa lì davanti arriverà.

Da Pohjanpalo a Belotti: il mercato delle squadre di bassa classifica

Ma è nella parte più bassa della classifica che si stanno sviluppando alcune delle mosse più interessanti. Il Venezia è pronto a dire addio al suo capitano Pohjanpalo, destinato al Palermo, e per sostituirlo potrebbe essere in arrivo Andrea Belotti. Il “Gallo” potrebbe lasciare il Como, che nel frattempo sta cercando un attaccante che potrebbe essere proprio Beto che piaceva tanto al Torino.

A proposito del Toro, Vanoli è sicuramente alla ricerca di un nuovo bomber, dopo l’infortunio di Zapata che ha minato le certezze in attacco. Due i nomi in pole: Kouamé della Fiorentina, che potrebbe arrivare in cambio di Sanabria, e lo stesso Beto, che però sembra sempre più in salita. Attenzione sempre anche alla pista che porta al Cholito Simeone.

Altro giro, altra corsa. Il Parma sta anch’esso cercando di rinnovare il proprio attacco e sta per chiudere Djuric dal Monza, che nel frattempo sta provando il colpaccio Jovic dal Milan. A proposito del club rossonero, l’eventuale cessione di Okafor alla Roma potrebbe rappresentare una mossa interessante, dato che la squadra capitolina ha bisogno di un vice-Dovbyk per rinforzare il reparto offensivo.

Finita qui? Neanche per sogno. C’è anche il Genoa, che se dovesse concretizzarsi la rescissione di Balotelli si troverebbe a dover rinforzare l’attacco, mentre il Cagliari potrebbe cedere Lapadula per acquistare un vice-Piccoli. Insomma, sarà una vera e propria rivoluzione per molte squadre, con il ruolo della punta che diventa sempre più centrale nelle strategie di rafforzamento. Per la gioia dei tifosi ma soprattutto dei fantacalcisti, alle prese con un’asta di riparazione che si preannuncia davvero di fuoco.