Fiorentina, doppio super colpo in arrivo: l’indizio la dice lunga

La Fiorentina è vicina a un doppio colpo di mercato: un difensore di esperienza e un pezzo da 90 potrebbero sbarcare a Firenze. C’è un indizio che fa riflettere

Cosa succede quando una squadra storica come la Fiorentina si ritrova a metà stagione con un mercato da rifinire e ambizioni da rilanciare? Semplice: si fa spazio tra le difficoltà, si cerca la pedina giusta e si punta a un salto di qualità. I tifosi viola lo sanno bene: ogni sessione di mercato è una sfida a sé, tra cessioni complicate e acquisti che sembrano promesse da mantenere. Ma questa volta c’è un indizio che fa sognare: il colpo grosso sulla trequarti potrebbe essere più vicino di quanto sembri.

Partiamo da una certezza: prima di comprare, bisogna vendere. La Fiorentina non fa eccezione, e il primo passo è sbloccare due situazioni intricate. Christian Kouame, sempre generoso ma poco incisivo in zona gol, è al centro di trattative che sembravano prossime alla chiusura con il Torino, nello scambio con Sanabria.

Peccato che tutto si sia arenato. Ora spunta l’Empoli, interessato ma non ancora convinto. Sul fronte opposto, c’è Jonathan Ikoné, che non ha mai trovato quella continuità necessaria per lasciare il segno. Però cederlo non sarà una passeggiata: serve un acquirente disposto a scommettere su di lui.

Ma adesso la palla passa alla dirigenza: sapranno completare le cessioni necessarie e portare a casa quei due tasselli mancanti? Oppure i tifosi dovranno ancora una volta accontentarsi di rimpianti? Una cosa è certa: il mercato della Fiorentina è solo all’inizio, e il finale promette scintille.

Dennis Man verso la Fiorentina: c’è un indizio molto importante

Questi due movimenti sono fondamentali per liberare spazio in rosa (e nel bilancio), così da consentire l’arrivo di un vero e proprio rinforzo sulla trequarti. Ed è qui che entra in scena il nome che sta accendendo l’immaginazione dei tifosi: Dennis Man, talento del Parma che sembra pronto a spiccare il volo verso una piazza di maggiore rilievo.

Perché proprio lui? La risposta arriva direttamente dal mercato del Parma. Il club emiliano ha appena chiuso l’acquisto di Ondrejka, un jolly offensivo dall’Anversa, per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Non esattamente un investimento da comprimario, ma piuttosto un segnale chiaro: il Parma si sta preparando a una cessione importante, e tutti gli indizi portano a Man.

Classe, velocità e capacità di inventare: l’esterno rumeno ha tutto ciò che serve per dare quella scossa di cui la Fiorentina ha disperatamente bisogno. Al momento, la sua valutazione è importante, ma non fuori portata, soprattutto considerando le ambizioni viola.

Se l’operazione dovesse andare in porto, la Fiorentina potrebbe finalmente completare una batteria di trequartisti di altissimo livello. Immaginate un reparto con Man, affiancato magari da Gudmundsson o dall’esplosione definitiva di Sottil, a supporto di una punta come Kean o Beltran, o chiunque dovesse arrivare dal mercato. Una soluzione che permetterebbe a Palladino di avere maggiore fantasia negli ultimi 30 metri, provando a scacciare i nuvoloni che pendono sulla sua testa.

Eppure, il mercato è sempre un gioco a incastri, e tutto dipenderà dalla velocità con cui verranno piazzati gli esuberi. Nel frattempo, l’indizio di Parma ha già fatto alzare le antenne ai tifosi viola, che sognano una seconda parte di stagione con ambizioni europee più concrete.