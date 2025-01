Fantacalcio, pronti a sognare? Dove potremmo ritrovarci Chiesa e Berardi

Il ritorno di Chiesa e Berardi in Serie A potrebbe rivelarsi un colpo vincente per i fantallenatori. Scopri le possibili destinazioni e come sfruttare questi talenti per la tua squadra

Cosa succede quando due talenti in cerca di riscatto potrebbero fare ritorno in Serie A? Avere un occhio su Federico Chiesa e Domenico Berardi potrebbe essere un’ottima occasione per quei club che vogliono rinforzarsi in vista della seconda parte della stagione e quindi anche l’azzardo giusto da fare nella tua lega di Fantacalcio.

E se entrambi dovessero tornare in Italia, non sarà solo una questione di come si inseriscono nel gioco reale, ma anche di come potrebbero rivelarsi chiavi vincenti per la seconda parte della vostra stagione.

Entrambi potrebbero essere scelte perfette nel mercato di riparazione del fantacalcio, dove potreste sfruttare la regola che vi abbiamo proposto qualche giorno fa per sognare ancora di più. Se entrambi dovessero muoversi, non si tratterebbe solo di acquistare due grandi nomi, ma di puntare su giocatori che, in contesti più adatti, potrebbero tornare a brillare come ai tempi migliori.

Sia Chiesa, con il suo dribbling irresistibile e la capacità di fare la differenza in una squadra che gioca all’attacco, sia Berardi, con la sua tecnica sopraffina e il fiuto per il gol, potrebbero regalare bonus importanti nei prossimi mesi. Se i due talenti dovessero davvero ritornare in Serie A, sarà fondamentale seguire le loro destinazioni, per capire quale delle opzioni possibili sarà la più adatta per garantirsi un rendimento top in vista della seconda parte di stagione. Ma vediamo meglio chi potrebbe prenderli e in che veste.

Chiesa e Berardi sul mercato: possono tornare in Serie A? E dove?

Partiamo dal più famoso dei due: Federico Chiesa. Ceduto quest’estate dalla Juventus al Liverpool per tentare il salto di qualità in Premier League, l’attaccante genovese ha trovato tutt’altro che il minutaggio sperato con i Reds. Una presenza in Premier League (!), una in FA Cup dove ha anche segnato, una in Champions e due in EFL Cup. Totale: 168 minuti complessivi da quando è in Inghilterra. Poco, davvero molto poco.

La concorrenza in un club così prestigioso è feroce, e Chiesa, dopo un inizio tra alti e bassi, potrebbe decidere di partire in prestito già a gennaio. Il destino di Chiesa potrebbe tornare a brillare in Serie A, con il Napoli fra le squadre più plausibili tra le opzioni per un possibile ritorno in Italia.

Per il fantacalcio, un eventuale trasferimento al Napoli rappresenterebbe un’ottima opportunità. Il club partenopeo, dopo l’addio di Kvicha Kvaratskhelia, ha bisogno di rinforzi sulla fascia; Chiesa non è sicuramente la prima scelta ma potrebbe essere l’ultima che il Napoli adotterà se dovessero complicarsi le altre piste.

Ma non solo il Napoli: Roma e Milan potrebbero entrare in gioco, con i rossoneri sempre pronti a rifare il mercato in extremis. Se dovessero cedere Chukwueze, l’esterno azzurro sarebbe un’alternativa concreta, ma anche la Roma, sempre alla ricerca di soluzioni alternative sulla fascia, potrebbe tentare il colpo, anche se bisognerà valutare il fit con il progetto di Ranieri. Da escludere invece un paventato ritorno alla Fiorentina: l’ambiente sarebbe totalmente contrario e l’operazione sarebbe irrealizzabile anche per questioni economiche, ma soprattutto ambientali.

Berardi: Un ritorno da campione in Serie A?

Parlando di Domenico Berardi, il suo nome da sempre significa Serie A, e non ci sarebbe certo da stupirsi se la sua carriera dovesse ripartire dal massimo campionato visto che in B è sprecato. Dopo un anno difficile, segnato da un grave infortunio al tendine d’Achille, Berardi è tornato a ruggire a Sassuolo, dove ha fatto la differenza, come sempre. Ma questo non basta a fermare le voci di mercato: Berardi, seppur a 30 anni, potrebbe essere tentato da una nuova sfida, e a gennaio, di fronte all’offerta giusta, potrebbe essere pronto a fare le valigie.

Le squadre interessate non mancano. Milan e Fiorentina sembrano essere le più agguerrite. Se i rossoneri dovessero concludere la cessione di Chukwueze, l’arrivo di Berardi rappresenterebbe un capolavoro da fare per un attacco più esperto, anche se in questo caso potrebbe trattarsi più di uno “sfizio” che di un’acquisizione strategica. La Lazio, sempre attenta a certi colpi a basso costo, potrebbe essere un’altra candidata, anche se il profilo di un trentenne non sembra esattamente corrispondere alla politica della società.

Ma una delle destinazioni più intriganti resta la Juventus, che ormai lo tiene nel mirino da anni. Nonostante la presenza di diversi talenti in quella posizione, Berardi potrebbe essere il pezzo mancante per completare un attacco che, purtroppo, ha vissuto troppi alti e bassi negli ultimi anni. Un suo arrivo a Torino potrebbe restituire quella qualità e quella leadership che la Juventus sta cercando in vista del possibile decollo del progetto Motta.