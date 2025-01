I 7 colpi che possono spostare la lotta salvezza: la riparazione, quella vera

Si chiama “mercato di riparazione” perché serve appunto per riparare: vediamo quindi come si stanno sistemando le squadre che lottano per salvarsi

Il mercato di gennaio è un momento cruciale per le squadre che lottano per la salvezza, e come dice il nome stesso, serve a “riparare” ciò che non funziona. Per chi rischia di retrocedere, ogni acquisto può essere determinante, specialmente se porta con sé il giusto mix di qualità e esperienza. Ecco i 7 colpi che potrebbero davvero cambiare le sorti della lotta per la permanenza in Serie A.

Oumar Solet all’Udinese

L’Udinese ha colpito già a inizio stagione con un innesto fondamentale: Oumar Solet. Il difensore, svincolato dal Salisburgo, ha subito cambiato volto alla squadra. Con lui in campo, la retroguardia friulana è diventata più solida, e l’intera squadra ha guadagnato in sicurezza e organizzazione. Se l’Udinese vuole rimanere fuori dalla zona rossa, questo è stato un acquisto chiave.

Jacob Ondrejka al Parma

Il Parma ha messo a segno un colpo importante con l’acquisto dello svedese Ondrejka, pagato ben 7 milioni di euro all’Anversa. Un acquisto che porta qualità e versatilità: l’esterno può occupare tutte le zone della trequarti e ha già dimostrato il suo valore con 7 gol e 5 assist in 22 presenze. Ondrejka potrebbe voler dire addio Man, ma per il momento sono ancora entrambi a Parma. Se riuscirà a esprimere tutto il suo potenziale, può fare davvero la differenza per la squadra di Pecchia.

Elia Caprile al Cagliari

Il Cagliari aveva un problema chiaro: il portiere. Scuffet non dava più garanzie e Sherri non aveva l’impatto sperato. Così, il club sardo ha puntato su Caprile, un fedelissimo di Davide Nicola che lo aveva già allenato a Empoli. Arrivato dallo scambio con il Napoli, il portiere ha già fatto la differenza in sole tre partite, mostrando una solidità che mancava da tempo. Il suo contributo sarà fondamentale nella corsa alla salvezza.

Diao, Butez e Caqueret al Como

A volte sembra quasi assurdo pensare a una squadra come il Como, fra le più “spendaccione” al mondo in questo inverno, coinvolta nella lotta per la salvezza, ma con questi tre colpi da mercato, la squadra di Cesc Fabregas ha tutte le carte in regola per risalire in classifica.

Diao, Butez e Caqueret portano qualità in mezzo al campo, solidità in difesa e freschezza. Con questi innesti, il Como potrebbe fare un salto importante, ma ora la palla passa alla squadra, che deve dimostrare di meritarsi la salvezza.

Zerbin al Venezia

Arrivato dal Napoli, Zerbin rappresenta il classico “colpo alla Nicolussi Caviglia”, ovvero l’acquisto da una big che, in una squadra di provincia, può trovare lo spazio per esplodere. L’esterno, capace di coprire tutta la fascia, è perfetto per gli esperimenti di difesa a 3 che Di Francesco sta facendo sempre più spesso. Se il Venezia riuscirà a sfruttarlo nel modo giusto, potrebbe rivelarsi l’arma in più per la salvezza.

E poi è bello sognare un po’ con due grandi colpi che sarebbero sicuramente sproporzionati per la lotta salvezza ma che davvero potrebbero cambiare volto alle loro squadre:

Jovic al Monza

La trattativa per Jovic al Monza è ancora lontana dalla definizione, ma se dovesse andare in porto, sarebbe un colpo di qualità che potrebbe ribaltare le sorti della squadra brianzola.

L’attaccante serbo, reduce da una stagione positiva al Milan, quest’anno ha subito un infortunio che ne ha rallentato l’ascesa, ma il suo livello è fuori discussione. Se Galliani riuscirà a portarlo a Monza, Jovic potrebbe davvero fare la differenza.

Soulé al Genoa

Alla Roma, Soulé non è mai riuscito a esprimere tutto il suo talento, e potrebbe avere bisogno di una nuova esperienza per rilanciarsi. Il Genoa, con Vieira al timone, potrebbe essere la piazza giusta per il giovane argentino, che potrebbe trovare il suo habitat ideale per tornare a giocare con continuità. Se il trasferimento dovesse andare in porto, Soulé potrebbe essere l’elemento che dà la svolta alla lotta salvezza del Genoa, specialmente in prestito secco.