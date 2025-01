“Mandalo all’Inter e fa 20 gol”: la clamorosa rivelazione su Vlahovic

Dusan Vlahovic sta vivendo il momento più difficile della carriera, ma da Milano arriva una voce davvero clamorosa che riguarda l’Inter

Chi avrebbe mai pensato che Dusan Vlahovic, il bomber che ha incantato Firenze e che la Juventus ha strappato a suon di milioni, potesse trovarsi a un bivio così difficile? La sua avventura bianconera, che sembrava destinata a essere quella della consacrazione definitiva, sta prendendo una piega davvero inaspettata.

E, sorprendentemente, potrebbe finire con una cessione già a gennaio. In fondo, è un po’ la storia del calcio: il talento che sboccia, poi appassisce, a volte per motivi che nemmeno lui può controllare.

Iniziamo con una semplice domanda: cosa sta succedendo a Vlahovic? Sembra che il calciatore serbo sia ormai più un’ombra di quello che avrebbe potuto essere. La Juventus, con Thiago Motta in panchina, ha cominciato a sembrare una squadra che non riesce a valorizzare il proprio attaccante.

In campo, Vlahovic non trova più spazio, spesso relegato a pochi minuti finali, incapace di entrare in partita con la continuità di cui avrebbe bisogno. Il match contro il Napoli, dove Motta gli ha preferito Kolo Muani e il serbo ha giocato circa 15 minuti, ne è l’esempio perfetto: un giocatore da 80 milioni di euro che non riesce nemmeno a partire titolare.

E poi c’è il discorso economico, che non possiamo ignorare. La Juventus, nonostante l’investimento faraonico per il serbo, si trova ora con un giocatore che potrebbe non rendere come sperato. Se Vlahovic dovesse essere messo da parte per i prossimi mesi, la società potrebbe trovarsi con un disastro economico.

Con il suo ingaggio che crescerà ulteriormente fino a raggiungere i 12 milioni di euro netti nella prossima stagione, la cessione a gennaio diventa non solo una necessità sportiva, ma una vera e propria impellenza finanziaria. Per la Juve, riuscire a venderlo sarebbe una vera impresa. Chi mai investirebbe su un attaccante così in crisi che guadagna così tanto se non magari in uno scambio estemporaneo?

“Date Vlahovic all’Inter”: la rivelazione in diretta radio

In un contesto simile, anche il morale di un ragazzo comunque ancora giovane come Vlahovic può vacillare. E il problema non sembra essere solo suo. Fonti vicine al calciatore, secondo indiscrezioni riportate da Radio Radio, hanno rivelato che il gioco della Juventus non valorizza le sue caratteristiche.

“Con il gioco di Thiago Motta, Vlahovic è un pesce fuor d’acqua”, ha spiegato una fonte interna al suo entourage. Un gioco troppo lento, che non stimola la verticalità e la capacità di finalizzare dell’attaccante. E se lo mettessero nell’Inter, in sostituzione di Thuram, quello sì che potrebbe fare la differenza. “Ti garantisco che fa 20 gol”, ha confidato il suo amico.

Queste dichiarazioni ci fanno riflettere: la Juventus sta davvero sfruttando al massimo il potenziale di Vlahovic? L’impressione che il ragazzo sia diventato solo un altro nome in una lunga lista di calciatori “sprecati” cresce di giorno in giorno. La sua situazione, tra il campo e la panchina, sembra complicarsi, con il rischio che si trasformi in un dramma tecnico per la Juventus.

In questo contesto, il destino di Vlahovic potrebbe cambiare nel giro di poche settimane. Se il serbo riuscirà a trovare una squadra che lo apprezzi per quello che è e lo faccia giocare come sa fare, potrebbe tornare a essere uno dei migliori attaccanti d’Europa. Ma se la Juve non troverà una soluzione in tempo, potrebbe essere un’altra storia che finisce male.