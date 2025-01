Inter, come te nessuna in Europa: altro che Napoli o Liverpool, che primato per Inzaghi

L’Inter ha un primato davvero incredibile in Europa: nessuno ha fatto come i nerazzurri, nemmeno il Liverpool

Nel campionato di Serie A, ogni settimana sembra aggiungere un nuovo capitolo alla lotta per il titolo. Il Napoli, con il suo 2-1 contro la Juventus nel big match del sabato pomeriggio, ha fatto un altro passo importante verso il sogno scudetto. Ma se c’è una squadra che non può permettersi di rallentare, quella è l’Inter.

A sei punti di distanza dai partenopei, i nerazzurri sono chiamati a rispondere immediatamente, e oggi, con la trasferta a Lecce, l’occasione è più che mai ghiotta per lanciare un segnale forte al campionato. Inzaghi sa che, per restare in corsa, la sua squadra dovrà continuare a vincere, e a farlo con il tipo di prestazione che ha reso l’Inter una delle squadre più temibili d’Europa, specialmente lontano da San Siro.

Inter, che rendimento in trasferta: in Europa supera (quasi) tutti

Il dato che ha impressionato più di tutti quest’anno è il rendimento in trasferta dell’Inter, che ha superato qualsiasi aspettativa. Parliamo di numeri davvero da urlo: sette vittorie consecutive lontano da casa, un percorso che non ha eguali nemmeno tra le altre grandi d’Europa.

Udinese, Roma, Empoli, Verona, Lazio, Cagliari, Venezia: tutti avversari abbattuti con una costanza che ha spinto l’Inter a strizzare l’occhio ai record storici. Non è solo una questione di numeri, però, ma di qualità, quella che Inzaghi è riuscito a imprimere al suo gioco. Difesa impenetrabile, attacco efficace, e quella capacità di chiudere le partite che separa le squadre da scudetto dalle altre.

E se pensate che questo rendimento sia solo una cosa da Serie A, vi sbagliate di grosso. In Europa, al cospetto di squadre come il Liverpool, che non smette mai di dominare in Premier League e Champions League, l’Inter risulta addirittura superiore in trasferta.

Il Liverpool ha ottenuto 27 punti in 11 partite fuori casa, certo, ma non basta a battere i numeri dei nerazzurri. Solo il Marsiglia ha un rendimento superiore fuori casa, con una media di 2,66 punti a gara. La media punti dell’Inter in trasferta è di 2,55 a partita, una cifra che fa invidia anche alle grandi d’Europa.

Difesa d’acciaio ed Inzaghi “punta” Mancini

Un altro dato che impressiona è la difesa: solo 5 gol subiti nelle prime 9 trasferte, segno di una solidità che non si vedeva da decenni. L’ultimo gol subito risale al 28 settembre, contro l’Udinese, un dato che dimostra la capacità di Inzaghi di rendere la sua squadra praticamente impermeabile lontano da casa.

L’Inter sta letteralmente camminando sulle acque, ma senza fermarsi mai, mantenendo il passo a un ritmo che non conosce pari, nemmeno nel panorama internazionale. Oggi a Lecce, quindi, la sfida è quella di continuare su questa strada. Inzaghi sa che una vittoria porterebbe a otto successi consecutivi lontano da San Siro, e diventerebbe il miglior rendimento in trasferta della storia recente della squadra.

Sarebbe un risultato che farebbe impallidire anche gli episodi più leggendari del passato nerazzurro, come quello del 2006-2007 con Roberto Mancini, quando l’Inter vinse sette partite di fila fuori casa. Ma se c’è una cosa che questa squadra ha imparato a fare, è non guardare mai indietro, ma pensare sempre al prossimo obiettivo.

Inzaghi non vuole fermarsi. Ogni vittoria è un messaggio a chi sta davanti, e oggi la sua Inter è chiamata a rispondere al Napoli, ma anche a chiunque altro sogni di mettersi tra loro e il titolo. L’Inter ha l’equilibrio giusto, l’intensità che serve, e la consapevolezza che il campionato, per loro, è ancora tutto da giocare. E se c’è un primato che nessuna squadra in Europa ha raggiunto, è proprio questo: l’Inter in trasferta è praticamente imbattibile.