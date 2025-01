Enrico Camelio a SerieANews: “Vi presento la mia Flop Parade. Due calciatori mi detestano”

Enrico Camelio ci racconta la sua rubrica su SerieANews e ci svela qualche chicca: “La comunicazione nel calcio è una piscina”

Ha fatto il suo ‘esordio’ ufficiale la scorsa settimana con la nuova rubrica di SerieANews, la Flop Parade, che porta il suo nome e la sua faccia. Enrico Camelio non ha certo bisogno di presentazioni: opinionista di Radio Radio e TvPlay, nelle sue intenzioni questa rubrica vuole assegnare i ‘tapiri’ della settimana a chi non si è comportato molto bene nel weekend.

I primi ‘premiati’ sono stati Conceiçao, Balotelli e la Fiorentina di Palladino: appuntamento a domani sera per la seconda puntata. Intanto abbiamo fatto una chiacchierata per farci raccontare la sua iniziativa.

Insomma, Enrico: la Flop Parade è un po’ il Tapiro d’Oro del calcio?

“Sì, dai, possiamo definirli così! L’idea mi è venuta perché nel mondo della comunicazione si tende a ‘promuovere’ un po’ tutti, forse è il caso di iniziare a bocciare qualcuno! Se solo pensi a tutti gli ex calciatori che non fanno mai una domanda scomoda agli ex colleghi…”.

Il famoso 0-0.

“Esatto. E quando qualcuno si è permesso di andare oltre l’anno dopo poi è stato fatto fuori. Uno su tutti il grande Mario Sconcerti, direttore dei direttori che era molto scomodo nei post match e sono venuto a sapere che i grandi club avevano chiesto di accantonarlo. Io dico quello che penso, mi piace metterci la faccia, mi piace ‘pizzicare’: magari le mie critiche a volte possono essere anche stimoli, o almeno spero!”.

Ti è mai capitato che qualcuno dei tuoi ‘obiettivi’ si incazzasse per qualcosa che hai detto?

“Tanti si arrabbiano, alcuni direttamente con me, altri calciatori ad esempio me l’hanno fatto sapere tramite altre persone. Alcuni se la prendono a male, anzi a malissimo! C’è un allenatore e anche due calciatori importanti, uno della Roma e uno della Lazio, che non sono per niente contenti di quello che dico di loro”.

E a questo punto dacci i nomi!

“No, nomi non ne voglio fare. Al massimo vi do un indizio: sono due difensori e sono anche internazionali. Ma c’è anche chi invece apprezza ciò che dico fra chi frequenta questo ambiente”.

Ecco, questo mi viene già più difficile da credere… scherzo! Dai, facci un nome di qualcuno che ti ha espresso apprezzamento.

“Non ne ho fatti fra chi mi critica non ne faccio neanche fra chi mi elogia. Sicuramente c’è un grande allenatore italiano che mi segue, mi stima e più volte me l’ha fatto sapere (sono abbastanza sicuro si riferisca a Simone Inzaghi, ndr)”.

Cosa non va secondo te nella comunicazione di oggi?

“Io la definisco una comunicazione ‘piscina’: piatta, senza onde. Queste interviste pre e post-match è sempre la stessa solfa. Non ti danno la formazione, non ti danno indizi, gli uffici stampa sono bravi soltanto a complicare le cose. Anche noi in radio quando abbiamo provato ad intervistare qualcuno siamo sempre stati ostacolati da qualche addetto stampa troppo zelante. Il calcio è passione, le passioni andrebbero assecondate, sarebbe bello intervistare i calciatori più spesso magari a casa loro per conoscerli meglio”.

Ok, dai, per salutarci anticipaci qualche premio di domani.

“Te lo sogni! Non voglio spoilerare, se no poi domani chi mi legge? Dai, te ne dico uno solo: Sergio Conceiçao farà il bis. Dopo quello che ha combinato con Calabria nel post-partita non potevo non menzionarlo di nuovo!”.