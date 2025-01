Milan, Gimenez si complica: ci sono due alternative sul tavolo

Si complica il possibile passaggio di Santiago Gimenez al Milan, ecco perché i rossoneri stanno lavorando anche su altri due papabili attaccanti

Il Milan è determinato a portare Santiago Gimenez a San Siro, ma la trattativa con il Feyenoord si è trasformata in un intricato gioco di equilibri economici e strategici.

L’attaccante classe 2001, reduce da una doppietta contro il Bayern Monaco in Champions League, è il nome in cima alla lista di mercato rossonera, ma la distanza tra domanda e offerta rischia di compromettere il trasferimento.

La prima proposta del club milanese, di poco inferiore ai 30 milioni di euro, è stata rispedita al mittente senza esitazioni. Per il Feyenoord, Gimenez può lasciare Rotterdam solo per una cifra vicina ai 40 milioni. Una posizione che riflette non solo la valutazione del talento messicano, ma anche le difficoltà del club olandese: fuori dalla zona Champions e con un campionato che si complica, vendere il capocannoniere potrebbe risultare un boomerang.

Sul fronte personale, invece, il Milan ha già il via libera del giocatore e dei suoi agenti: pronto un contratto da 2 milioni di euro annui fino al 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. Gimenez è attratto dall’idea di misurarsi con la Serie A e appare fermamente intenzionato a vestire la maglia rossonera.

In questo scenario complesso, potrebbe entrare in gioco Zlatan Ibrahimovic. L’ex stella rossonera vanta un rapporto stretto con Dennis Te Kloese, direttore tecnico del Feyenoord, maturato ai tempi dei Los Angeles Galaxy.

Un intervento di Ibra potrebbe convincere il club olandese a rivedere le proprie pretese economiche, facendo leva anche sulla volontà del calciatore di trasferirsi a Milano. Una mossa da fuoriclasse fuori dal campo, che rispecchia lo stile dell’“Ibra-factor”.

Il piano B del Milan: Hojlund e Joao Felix in lista

Ma cosa succederebbe se il Feyenoord continuasse a fare muro? La dirigenza rossonera non vuole farsi trovare impreparata. Ecco allora spuntare due nomi di prestigio dalla Premier League: Rasmus Hojlund del Manchester United e Joao Felix, attualmente al Chelsea.

Hojlund, che ha già lasciato il segno in Serie A con l’Atalanta, potrebbe rappresentare una soluzione intrigante. Tuttavia, il suo futuro dipende dal mercato in entrata dei Red Devils: solo in caso di un nuovo arrivo in attacco, il club inglese potrebbe considerare un prestito del giovane danese.

Diverso il discorso per Joao Felix. Il talento portoghese è un profilo che piace molto a Conceicao, ma qui le complicazioni riguardano il regolamento sugli slot per i trasferimenti in prestito fuori dall’Inghilterra. Il Chelsea, inoltre, non sembra incline a cedere il giocatore con una formula temporanea.

Occhio alle cessioni

Un altro fattore decisivo per il mercato del Milan è rappresentato dalle uscite. Tra i nomi in bilico spicca quello di Pavlovic, che potrebbe lasciare Milano già a gennaio. Sul difensore ci sono diversi club, tra cui Leicester e Stoccarda, pronti a presentare un’offerta.

Insomma, il Milan si muove su più fronti per garantire a Conceicao l’attaccante che serve per alzare ulteriormente il livello della squadra. Gimenez rimane il grande obiettivo, ma i rossoneri non vogliono lasciare nulla al caso: se il Feyenoord non abbasserà le pretese, la Premier League potrebbe diventare la chiave per sbloccare il mercato.