Roma, Ranieri vuole il vice Dovbyk: ma c’è un problema di non poco conto – Serieanews

Roma, Ranieri ha chiesto alla dirigenza il vice Dovbyk: il tecnico è di fronte ad un problema

Nono posto in classifica con 30 punti, sei lunghezze dalla sesta piazza, ultima a regalare la qualificazione alle coppe europee mentre la quarta posizione è distante addirittura nove lunghezze. Il campionato della Roma fin qui non è stato certo memorabile, anzi. La stagione è iniziata nel peggiore dei modi, con De Rossi esonerato dopo poche giornate ed a novembre è arrivato anche l’allontanamento di Juric.

Tre tecnici in tre mesi ma è con Claudio Ranieri – richiamato al capezzale della squadra – che la Roma sembra stia svoltando. La classifica è ancora deficitaria, certo, ma fino a qualche settimana fa addirittura c’era lo spettro della retrocessione davvero molto vivo, con l’ambiente che iniziava a temere il peggio.

Il tutto, peraltro, dopo un mercato di grandi investimenti fatto dai Friedkin: i colpi a parametro zero di Hummels ed Hermoso a rinforzare la difesa, Abdulhamid dall’Al-Hilal per le fasce, 23 milioni per Le Fée in mediana, i 25 per Soulé ed i quasi 40 per Dovbyk, per un totale di quasi 100 milioni spesi.

Vice Dovbyk: Ranieri ha un preferito, ecco chi è

La Roma è ora in un buon momento di forma: reduce da due vittorie consecutive, tre nelle ultime quattro, Ranieri ha chiesto rinforzi alla dirigenza in questa sessione invernale. Dall’Ajax è già arrivato Rensch, terzino destro che ad Udine nell’ultimo turno ha pure debuttato.

Il tecnico ha però chiesto un vice Dovbyk: un centravanti strutturato che all’occorrenza possa sostituire il bomber ucraino. Il preferito – Ranieri l’ha ammesso senza mezzi termini – è Lorenzo Lucca dell’Udinese. Un nome che farebbe felice il tecnico ma destinato a restare un sogno.

Il motivo? La cifra stanziata dai Friedkin per il colpo in attacco. Appena 15 milioni di euro, decisamente insufficienti per arrivare al centravanti dei friulani. L’operazione, infatti, sarebbe molto più onerosa tra costo del cartellino ed ingaggio. E per lo stesso motivo diventa strada non percorribile anche quella che conduce ad Amsterdam, dove in maglia Ajax c’è Brian Brobbey.

Un bel problema perché Kalimuendo del Rennes non convince appieno il tecnico, al pari di Beto, di stanza all’Everton. Si potrebbe tentare la strada Shpendi ma il Cesena sarebbe restìo a cederlo ad una settimana dalla chiusura del mercato. Isaac Romero del Siviglia è un nome spuntato in Spagna ma la clausola da 30 milioni frena tutto.

Roma, non solo attacco: via Hermoso, serve anche un difensore

Un colpo in attacco, quindi, ma anche uno in difesa. Hermoso è infatti in uscita, destinato al Bayer Leverkusen: l’ex Atletico Madrid non si è ambientato a Roma ed ha chiesto la cessione dopo soli sei mesi. Ecco perché in giallorosso c’è necessità di un centrale che possa dar respiro ai tre attualmente in rosa, N’Dicka, Hummels e Mancini.

Ranieri, infatti, non vorrebbe restare con soli tre centrali anche se Rensch e Celik (quest’ultimo in uscita) possono adattarsi al ruolo; una situazione, questa del calciatore adattato, che non soddisfa appieno il tecnico. I nomi valutati sono quelli del 2002 argentino Marco Di Cesare, in forza al Racing Club, e Mika Marmol del Las Palmas.