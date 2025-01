Come sta Santi Gimenez: ansia Milan per l’infortunio, Conceiçao suda freddo

Santiago Gimenez ha segnato nella sfida di Champions contro il Lille e poi si è fatto male: cerchiamo di capire qualcosa in più sull’infortunio

Il nome di Santiago Gimenez ormai risuona come un mantra in casa Milan. Ed è ancora fonte di grandi preoccupazioni. L’attaccante messicano, principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo rossonero, ha vissuto una serata dai due volti nella sfida di Champions League tra Feyenoord e Lille.

Da un lato, Gimenez ha confermato ancora una volta le sue qualità realizzative, trovando la via del gol nel primo tempo e mettendo in mostra il fiuto del gol che ha attirato l’attenzione del Milan. Dall’altro, però, la partita si è conclusa in anticipo per lui: un problema fisico lo ha costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo, al minuto 28, alimentando qualche preoccupazione in ottica mercato.

La buona notizia è che Gimenez è uscito sulle sue gambe, senza bisogno dell’aiuto dello staff medico, il che lascia pensare che non si tratti di un infortunio grave e che l’uscita fosse solo precauzionale. Tuttavia, saranno necessari esami approfonditi per stabilire l’entità del problema e valutare eventuali tempi di recupero.

Il Milan, che da settimane lavora per portarlo a San Siro, attende con attenzione i risultati degli accertamenti prima di procedere con ulteriori passi concreti nella trattativa che proprio nelle ultime ore prima della sfida di Champions aveva subìto un’accelerata importante: secondo alcune indiscrezioni apprese dalla nostra redazione si era trovato un accordo col calciatore per un contratto fino al 2028 a 2,5 milioni l’anno, ma restava comunque da convincere il Feyenoord.

La trattativa con il Milan e la speranza di Conceiçao

L’infortunio potrebbe rivelarsi solo un contrattempo temporaneo, ma in una fase così delicata del mercato ogni dettaglio conta. Se gli esami dovessero evidenziare uno stop prolungato, il Milan potrebbe trovarsi a dover rinegoziare le condizioni con il Feyenoord o valutare alternative per il reparto avanzato, slittando l’affare Gimenez alla prossima estate.

Con una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro, l’attaccante messicano rappresenta un investimento significativo, e il club rossonero vuole certezze prima di chiudere l’affare.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’impatto dell’infortunio sul futuro di Gimenez e sulle intenzioni del Milan. L’attenzione rimane alta, perché l’attaccante messicano ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche giuste per diventare un valore aggiunto nella squadra di Sérgio Conceição.

Al di là delle incertezze, il Milan continua a credere nel talento di Gimenez. Il suo fiuto del gol e la capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco lo rendono un profilo ideale per il progetto rossonero. Se gli esami daranno esito positivo, il club potrebbe accelerare la trattativa per evitare eventuali rilanci da parte di altri club interessati.

Nel frattempo, anche i tifosi seguono con trepidazione l’evolversi della situazione. L’arrivo di Gimenez sarebbe un segnale forte per le ambizioni rossonere, ma la prudenza è d’obbligo. Il Milan investirà su di lui o valuterà altre opzioni per l’attacco? La risposta arriverà presto, e potrebbe cambiare il destino del mercato rossonero.