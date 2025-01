Milan-Gimenez, accordo sulle cifre: ora c’è da superare un ultimo ostacolo

Sembra sempre più vicino l’acquisto da parte del Milan di Santiago Gimenez. Non c’è ancora però un accordo totale, manca lo scoglio più difficile

C’è fermento in casa Milan. Il club rossonero ha messo nel mirino Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord, e sta lavorando per portarlo a San Siro già nel mercato di gennaio.

Il Milan vuole dare a Sergio Conceiçao un rinforzo di peso in attacco, e Gimenez rappresenta il profilo ideale. Classe 2001, il messicano è un centravanti dinamico, abile nel finalizzare ma anche nel dialogare con i compagni, capace di giocare sia da punta centrale che in coppia con un altro attaccante. Un giocatore versatile, insomma, che si sposerebbe perfettamente con le idee tattiche del tecnico portoghese.

Non è certo da quando è arrivato Conceiçao che ai rossoneri piace Gimenez: Ibrahimovic e il suo staff lo seguono infatti già da un paio di stagioni ma dopo che si è confermato anche quest’anno come uno dei bomber più prolifici in Eredivisie e in Europa (finora già 15 gol totali per lui) finalmente hanno deciso di affondare il colpo una volta per tutte.

La trattativa è avviata e, secondo alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto, il Milan avrebbe già trovato un accordo di massima con il giocatore: contratto fino al 2028 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Manca però ancora il passaggio più complesso: trovare l’intesa economica con il club olandese.

I problemi dell’affare Gimenez: il Feyenoord e la concorrenza

Nonostante il forte interesse del Milan, la trattativa non è semplice. Il Feyenoord valuta il cartellino del suo bomber tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra importante ma in linea con il valore di un attaccante che sta brillando in Eredivisie e ha attirato l’attenzione di diversi club europei.

La perplessità è legata alla possibilità di cederlo a gennaio, ma le pressioni del calciatore potrebbero risultare alla fine decisive e dare al Milan l’attaccante che cerca: i rossoneri cercano di monetizzare con qualche cessione prima di sferrare l’attacco decisivo.

Ma va trovata una formula che non sia troppo gravosa per le casse rossonere. Una delle ipotesi sul tavolo è quella di un prestito con obbligo di riscatto, soluzione già adottata in altre operazioni di mercato. In alternativa, il club rossonero potrebbe proporre un’offerta con una parte fissa più bonus legati al rendimento del giocatore. Insomma, i margini per trovare un punto d’incontro ci sono, ma serve il via libera del Feyenoord.

Un altro aspetto da considerare è la concorrenza: diversi club stanno monitorando la situazione di Gimenez, pronti a inserirsi nel momento giusto. Per questo il Milan sta cercando di accelerare i tempi e chiudere l’affare prima che altri si facciano avanti. Le prossime ore potrebbero essere decisive: le parti stanno continuando a trattare e l’obiettivo rossonero è quello di regalare a Conceição un attaccante in grado di alzare il livello della squadra.