Calciomercato, ultimo giorno: i 5 colpi da chiudere

Calciomercato, da Comuzzo a Mario Balotelli: i 5 colpi che nell’ultimo giorno di mercato si potrebbero chiudere

Il 3 febbraio 2025 segna l’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, con la chiusura ufficiale fissata per la mezzanotte. Mentre i club si affrettano a completare le trattative, ci sono alcune operazioni che potrebbero scattare all’ultimo respiro. Tra i colpi più attesi ci sono nomi che potrebbero riscrivere la storia di questa finestra di mercato, e non mancano le sorprese. Ecco i cinque affari che potrebbero chiudersi proprio nelle ultime ore.

Mario Balotelli

L’esperienza di Mario Balotelli al Genoa sta vivendo più ombre che luci. L’attaccante, arrivato in Liguria da svincolato, ha trovato un ambiente più difficile del previsto, con l’arrivo di Patrick Vieira sulla panchina che ha limitato il suo impiego.

Nonostante qualche infortunio e alcuni dissapori, Balotelli non ha mai nascosto la sua volontà di restare, ma il futuro resta incerto. In queste ultime ore, è emerso un possibile trasferimento al Venezia, che ha appena ceduto Pohjanpalo al Palermo. Si tratterà di una risoluzione del contratto o un altro club potrebbe sorprendere e prenderlo all’ultimo minuto?

Joao Felix

Un altro affare complicato riguarda Joao Felix, talentuoso attaccante portoghese che il Chelsea è pronto a cedere. Il Milan è da tempo sulle sue tracce, con il tecnico Conceição che spinge per avere il giovane in rosa, affiancandolo a Gimenez.

Tuttavia, il Chelsea non sembra più disposto a permettere un prestito con diritto di riscatto, preferendo altre soluzioni. L’operazione si complica, ma la voglia del giocatore di lasciare Londra potrebbe spingere i rossoneri a fare uno sforzo finale. Potrebbe essere proprio il Milan a chiudere il colpo nelle ultime ore, anche se i margini sono ristretti.

Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, ma non senza qualche complicazione. Dopo aver trovato un accordo con l’Al-Ahli, club saudita proprietario del suo cartellino, il giocatore dovrebbe passare in prestito al Napoli con un accordo secco da 3/4 milioni di euro.

Questo acquisto ha un significato particolare per i partenopei, che cercano un sostituto per Kvaratskhelia, ceduto al PSG. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, ma ci sono ancora alcune formalità burocratiche da sistemare. Fino all’ultimo, però, ci potrebbero essere colpi di scena.

Nicolò Fagioli

La situazione di Nicolò Fagioli alla Juventus sembra destinata a concludersi in prestito. Il centrocampista bianconero, che ha trovato poco spazio sotto la guida di Thiago Motta, è stato accostato a diverse squadre. Oltre alle piste estere come Lipsia e Marsiglia, è forte l’interesse della Fiorentina, ma la Juventus chiede condizioni molto specifiche per una cessione.

La richiesta di un obbligo di riscatto sta creando qualche difficoltà, ma Fagioli potrebbe trovare una nuova casa nella squadra viola, che punta a dare maggiore continuità al giovane talento.

Pietro Comuzzo

Infine, il caso di Pietro Comuzzo è uno degli affari più intriganti dell’ultima giornata di mercato. Il giovane difensore della Fiorentina è finito nel mirino del Napoli, che ha messo sul piatto una cifra importante: 5 milioni per il prestito, più 25 per il riscatto, con eventuali bonus che potrebbero far lievitare l’importo fino a 35 milioni.

Tuttavia, Commisso, presidente della Fiorentina, non ha intenzione di scendere dalla sua valutazione di 40 milioni, creando un’impasse che potrebbe risolversi solo nelle ultime ore, quando le trattative diventano sempre più frenetiche.

La giornata di oggi si preannuncia piena di colpi di scena, con tanti movimenti ancora da definire. Cosa accadrà nelle ultime ore di mercato? Riusciranno i club a chiudere le trattative più complicate, o assisteremo a qualche altra sorpresa dell’ultimo minuto? Non resta che seguire l’evolversi della situazione con il fiato sospeso.