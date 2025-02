La nuova vita di Bonucci: una sfida a sorpresa e un gesto meraviglioso

Leonardo Bonucci si lancia in un’avventura inaspettata: “L’ho fatto per uscire dalla comfort zone”. In realtà è per una finalità benefica

Se pensavate che dopo una carriera ai massimi livelli Leonardo Bonucci si sarebbe goduto il meritato riposo, vi sbagliavate di grosso. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale ha deciso di cimentarsi in una nuova sfida, ben diversa da quelle vissute sui campi di calcio.

Questa volta niente contrasti, niente recuperi all’ultimo secondo, niente alzate di braccia per chiamare il fuorigioco. Bonucci ha deciso di correre la maratona di Londra, in programma il 27 aprile, per mettersi alla prova e sostenere una causa benefica.

L’idea di cimentarsi in una maratona non è arrivata dal nulla. Bonucci aveva già testato il terreno con la mezza maratona di Torino lo scorso dicembre, chiudendola in 2 ore e 16 secondi con un passo medio di 5’42” al chilometro.

Una prestazione che gli ha dato la consapevolezza di poter spingersi oltre. Ma stavolta la sfida è doppia: 42 chilometri da percorrere e una raccolta fondi da portare avanti insieme al suo amico Pietro Desideri. Uno sbocco molto bello dopo una carriera brillante chiusa però in maniera brusca col burrascoso finale con la Juventus.

Nel suo messaggio di annuncio, Bonucci ha sottolineato l’importanza di uscire dalla propria zona di comfort. “Voglio portare la mia mente e il mio corpo oltre i limiti, mettermi alla prova in un modo nuovo. Correre significa dedizione, costanza, resilienza e sacrificio. Ed è con questi valori che affronterò la maratona di Londra”.

Una corsa per se stesso, ma contro il cancro: Bonucci corridore filantropo

“È di sfide che è fatta la vita”, ha scritto sui social, annunciando il suo obiettivo. Non si tratta solo di correre, ma di correre per qualcosa di importante: raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Un impegno che va oltre lo sport e che dimostra come, anche lontano dal calcio, Bonucci continui a giocare da leader.

Oltre all’aspetto sportivo, ciò che rende questa sfida ancora più significativa è il fine benefico. Bonucci correrà la maratona per sostenere l’organizzazione Young Lives vs Cancer, che aiuta bambini e ragazzi malati di tumore. Nel suo post ha lanciato un appello: “Noi ci mettiamo gambe, fiato e cuore oltre alla donazione… e tu?”. Un invito a partecipare, a contribuire, a sentirsi parte di qualcosa di più grande.

E in fondo, non è forse questo il lato più bello dello sport? La capacità di trasformare la fatica in speranza, la corsa in un messaggio, il traguardo in un obiettivo comune.

In pieno stile Bonucci, non poteva mancare un richiamo al suo passato bianconero. Prendendo ispirazione dallo storico motto della Juventus, ha ribaltato il concetto: “Correre non è importante, ma è l’unica cosa che conta”. Un gioco di parole che racconta perfettamente lo spirito con cui affronterà la maratona: determinazione, sacrificio, voglia di superare i propri limiti.

Il 27 aprile, quando lo vedremo tagliare il traguardo, sapremo che non avrà vinto solo lui. Avranno vinto tutti quelli che hanno creduto nella sua corsa, nel suo gesto e nel suo messaggio. Grazie Leo, e in bocca al lupo!