Il ritorno dell’Aquila Olimpia: ecco quando tornerà a volare il simbolo della Lazio

Guarda un po’ chi si rivede: l’Aquila Olimpia! La mascotte della Lazio torna a volare dopo il caso Juan Bernabè: ecco quando e dove

Il legame tra Juan Bernabé e la Lazio è finito nel modo più sorprendente. Per anni, il falconiere aveva accompagnato le partite della squadra con il volo dell’aquila Olimpia, un simbolo che emozionava i tifosi ogni volta che l’aquila si lanciava in cielo sopra il Stadio Olimpico.

Tuttavia, la sua carriera con il club è stata bruscamente interrotta dopo un episodio che ha fatto molto discutere. Bernabé, infatti, ha condiviso sui suoi social privati immagini esplicite di un intervento chirurgico che non aveva ragioni mediche, ma legate al miglioramento delle sue prestazioni sessuali.

Il gesto ha provocato una reazione immediata da parte della Lazio, che ha deciso di interrompere ogni rapporto con lui, nonostante il suo ruolo simbolico all’interno del club.

Il licenziamento di Bernabé ha sollevato non poche domande sul futuro dell’aquila Olimpia e su chi, ora, avrà il compito di continuare una tradizione che i tifosi della Lazio considerano sacra. La squadra non ha intenzione di rinunciare a questo simbolo e ha già dato il via alla ricerca di un nuovo falconiere, o addirittura di una falconiera.

Le voci più insistenti parlano di una possibile donna per questo ruolo, una scelta che sarebbe un segno di rinnovamento, di apertura a nuove idee e di rottura con una tradizione che ha visto finora solo uomini in questo ruolo.

Torna l’Aquila Olimpia, ma non alla Lazio: ecco dove potremo rivederla

Intanto, c’è una notizia che ha fatto piacere a chi ama vedere l’aquila volare. Nonostante il licenziamento di Bernabé, Olimpia non smetterà di volare. Domenica 9 febbraio, infatti, l’aquila tornerà a solcare i cieli, ma questa volta non allo Stadio Olimpico.

L’appuntamento sarà allo Sportitalia Village, prima della partita tra Folgore Caratese e Breno. Un ritorno che segna la ripresa di una tradizione che, nonostante le difficoltà, non viene dimenticata. Juan Bernabé, infatti, sarà di nuovo protagonista al fianco della sua inseparabile compagna alata, dimostrando che il legame tra lui e Olimpia non si spezza facilmente. Sarà un’occasione speciale per tutti coloro che hanno seguito questa tradizione e che non vedevano l’ora di rivedere l’aquila in volo.

Il ritorno di Olimpia e Bernabé, quindi, rappresenta non solo una ripresa di una tradizione importante, ma anche un segno di resilienza. Nonostante le difficoltà, l’amore per l’aquila resta, e chissà che il futuro non possa riservare nuove sorprese per il falconiere e per il simbolo che ha sempre fatto emozionare i tifosi della Lazio.

Il volo di Olimpia continua, ma ora la Lazio è pronta a cercare il suo nuovo falconiere, con uno sguardo al futuro e la consapevolezza che, come sempre, l’amore dei tifosi non morirà mai.