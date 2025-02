Inter, Inzaghi e la furia contro gli arbitri: i 5 torti arbitrali subiti dai nerazzurri

Inter, Simone Inzaghi attacca gli arbitri: 5 gli episodi che hanno danneggiato il club nerazzurro

L’Inter domenica ha pareggiato il derby con il Milan, un risultato che la mantiene al secondo posto in classifica con una gara da recuperare, ma la sensazione di aver perso un’occasione importante per allungare sulla concorrenza resta. Dopo una partita intensa e combattuta, Simone Inzaghi non ha nascosto la sua delusione, non tanto per il pareggio, ma per una decisione arbitrale che secondo lui ha influito sull’esito della gara.

L’allenatore ha infatti reclamato un rigore non concesso per un contatto in area tra Pavlovic e Thuram, accusando la direzione di gara di aver ignorato un episodio che avrebbe potuto cambiare il corso del match. Ma questo è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che Inzaghi ha portato alla ribalta, accusando l’arbitraggio di aver penalizzato l’Inter in più occasioni.

Il “caso derby” e il rigore non dato

Nel post-partita del derby, Inzaghi ha messo in evidenza quello che secondo lui è stato l’ennesimo errore ai danni dell’Inter: il contatto in area su Thuram. L’attaccante francese è stato coinvolto in uno scontro con il difensore rossonero, ma l’arbitro ha scelto di non intervenire.

Inzaghi, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sul risultato, ha sottolineato l’importanza di far rispettare il regolamento in queste situazioni. La decisione, che a suo dire avrebbe dovuto portare a un calcio di rigore per l’Inter, non ha fatto che alimentare ulteriormente il malcontento dell’allenatore, che non è nuovo a polemiche per episodi controversi.

Inter, i 5 errori che hanno fatto discutere

Ma il tecnico nerazzurro non si è fermato qui. Da quando è arrivato alla guida dell’Inter, ha più volte sollevato il velo su decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno danneggiato la sua squadra. Qui, dunque, vengono analizzati i cinque casi che avrebbero penalizzato i nerazzurri:

Supercoppa Italiana: Morata e il fallo su Asllani

Il primo episodio risale alla finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, persa dall’Inter a Riyad. Inzaghi ha messo sotto accusa un fallo che, a suo parere, ha influenzato il corso della partita. In particolare, l’allenatore ha sottolineato come l’arbitro abbia ignorato un intervento irregolare di Morata su Asllani prima del gol che ha riaperto la gara, segnato da Theo Hernandez. Secondo Inzaghi, l’episodio avrebbe dovuto essere punito, cambiando così l’andamento della finale. Bologna-Inter: il contatto Thuram-Skorupski

Un altro caso controverso è quello avvenuto durante la partita contro il Bologna, pareggiata dall’Inter. In questa occasione, Skorupski, portiere dei felsinei, ha messo le mani su Thuram in area senza toccare mai la palla, ma l’arbitro ha visto il fallo in favore del Bologna. Inzaghi ha definito la decisione come un errore evidente, convinto che un calcio di rigore sarebbe stato il giusto provvedimento. Empoli-Inter: il “colpo di karate” di Ismajili su Lautaro

Un altro episodio controverso è quello che ha coinvolto Ismajili, difensore dell’Empoli, che ha colpito Lautaro Martinez con un “colpo di karate” in area. L’episodio è passato totalmente inosservato, probabilmente perché l’Inter ha vinto 3-1. Tuttavia, Inzaghi non ha esitato a sollevare la questione, chiedendo a gran voce che episodi del genere venissero sanzionati, soprattutto se avvengono in area di rigore. Lecce-Inter: il braccio largo di Baschirotto

Durante la gara vinta 4-0 contro il Lecce, l’allenatore ha lamentato la mancata sanzione su un braccio largo di Baschirotto in area. Nonostante il chiaro movimento irregolare, l’arbitro ha scelto di non assegnare il rigore, una decisione che ha fatto storcere il naso a Inzaghi, che ha definito l’episodio come uno dei più evidenti errori arbitrali ai danni della sua squadra. Inter-Salernitana: il contatto Pavlovic-Thuram

Un altro episodio che ha infiammato la discussione è quello che ha visto protagonista Pavlovic, difensore della Salernitana, e Thuram. Un contatto sospetto in area che ha suscitato molti dubbi. Inzaghi ha parlato di un errore grave, convinto che un calcio di rigore per l’Inter fosse la decisione corretta in quella situazione.

Un’Inter in cerca di giustizia

Il malcontento di Simone Inzaghi non è solo una questione di episodi isolati, ma rappresenta un tema più ampio riguardo al trattamento che la sua squadra sta ricevendo dagli arbitri. Se è vero che gli episodi sono soggettivi e che ogni decisione può essere interpretata in modi diversi, è anche vero che Inzaghi ha più volte sollevato la questione in modo fermo, chiedendo più coerenza e giustizia per i suoi ragazzi.