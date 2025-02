Derby d’Italia per il “nuovo Lautaro”: sta per scoppiare il finimondo

Se vi dicessero che il prossimo Lautaro Martinez della Serie A gioca già nel nostro campionato, ci credereste? Pronto un derby d’Italia Inter-Juve per lui

Se vi dicessero che il prossimo Lautaro Martinez gioca già nel nostro campionato, ci credereste? Il nome forse è ancora troppo poco chiacchierato, ma la sua ascesa sembra davvero inarrestabile: un talento che unisce tecnica, cattiveria agonistica e fiuto del gol. In altre parole, garra argentina pura.

Arrivato in Italia lo scorso gennaio per 13 milioni di euro, era un investimento ambizioso per il Bologna. Non una cifra folle per un club come l’Inter, certo, ma per i rossoblù era un’operazione che doveva essere ponderata. I primi sei mesi sono serviti per ambientarsi, poi con Vincenzo Italiano in panchina è sbocciato definitivamente: a suon di gol e prestazioni ha mandato in panchina Thijs Dallinga che per “colpa” sua è stato anche vicino all’addio, anticipato.

A metà stagione i numeri parlano chiaro: 6 gol e 4 assist in campionato, 2 reti e 3 assist in Coppa Italia, incluso il sigillo decisivo nella storica vittoria contro l’Atalanta che ha portato il Bologna ai quarti di finale. Insomma, un impatto devastante quello di Santiago Castro.

Juventus e Inter pronte alla battaglia per Castro

E adesso? Adesso arriva il bello. Perché su Castro si sta per scatenare un vero e proprio derby d’Italia di mercato. La Juventus lo segue con grande attenzione: Thiago Motta lo conosce bene e lo vedrebbe come il sostituto perfetto per Vlahovic, destinato a cambiare aria. Ma attenzione all’Inter, che può giocare la carta più pesante di tutte: Lautaro Martinez.

Proprio il capitano nerazzurro ha già dimostrato grande stima per il giovane connazionale. “Quando mi sono trasferito al Bologna mi ha mandato un messaggio a sorpresa e si è congratulato con me” ha raccontato Castro in un’intervista a TyC Sports. “Si è reso disponibile per qualsiasi cosa di cui avessi bisogno. È stato un gesto molto carino e mi ha aiutato molto nell’adattamento. Vederlo in campo è incredibile”.

Uno che cresce con Lautaro come modello potrebbe davvero resistere a una chiamata dell’Inter?

C’è però un dettaglio non trascurabile: il Bologna lo lascerà partire? E soprattutto, a quale prezzo? Se continua così, in estate potrebbe diventare un pezzo pregiato del mercato, con una valutazione che potrebbe superare i 40 milioni di euro. E a quel punto, le due big italiane potrebbero ritrovarsi a dover difendersi dall’assalto della Premier League o della Liga.

La sensazione è che il vero affare l’abbia già fatto il Bologna, che potrebbe rivenderlo a peso d’oro. Ma la storia insegna che certi talenti non si possono trattenere a lungo. La domanda è: chi la spunterà nella corsa al “nuovo Lautaro”?