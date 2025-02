Roma, che colpo in difesa per l’estate: è una vecchia conoscenza

La Roma potrebbe aver trovato il nuovo difensore per la prossima stagione, e non deve neanche andare troppo lontano da casa

A volte il calciomercato assomiglia a un romanzo pieno di colpi di scena. Ci sono giocatori che sembrano destinati a un futuro lontano dalla Roma, relegati ai margini del progetto giallorosso. E invece, all’improvviso, tornano sotto i riflettori.

Uno di questi sta vivendo un’annata straordinaria in Spagna, imponendosi come pilastro difensivo della sua squadra. A luglio tornerà alla base, e la scelta della società capitolina di cederlo in prestito secco all’Espanyol, senza opzioni di riscatto, si sta rivelando un’operazione da applausi. Ora i giallorossi hanno il coltello dalla parte del manico: possono decidere se reintegrarlo o monetizzare dalla sua cessione.

Stiamo parlando di Marash Kumbulla, un nome che i tifosi romanisti conoscono bene. A soli 25 anni, dopo diverse stagioni complicate, il difensore albanese sta finalmente mostrando tutto il suo potenziale. Una crescita evidente, certificata dai numeri che ha messo insieme in Liga.

Numeri da top in Spagna: Kumbulla sta salendo in cattedra

La stagione di Marash in Spagna è di quelle davvero importanti. Basta guardare alcune statistiche che ha fornito NumeroDiez per rendersi conto dell’impatto avuto da Kumbulla in Liga:

20 partite giocate e 1644 minuti in campo , segno di una centralità assoluta nell’Espanyol dove ha saltato finora 0 partite;

e , segno di una centralità assoluta nell’Espanyol dove ha saltato finora 0 partite; 30 duelli aerei vinti nella propria area , miglior dato della squadra;

, miglior dato della squadra; 108 salvataggi , che certificano il suo istinto difensivo;

, che certificano il suo istinto difensivo; 21 blocchi e 92 duelli vinti , numeri che parlano di un difensore che sa metterci il fisico;

, numeri che parlano di un difensore che sa metterci il fisico; 617 passaggi corti riusciti, dimostrazione della sua sicurezza in costruzione.

Numeri importanti per un difensore che, a soli 20 anni, veniva considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Non a caso la Roma ha investito 28,5 milioni di euro complessivi per assicurarselo dal Verona. Ma la sua avventura in giallorosso non è stata facile: tra infortuni e scelte tecniche poco favorevoli, Kumbulla ha faticato a ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Il prossimo sarà un mercato gravoso per la Roma, che dovrà rinnovare parecchio dopo un’annata molto complicata che ha messo in discussione diversi dei calciatori attuali. Potrebbe esserci un nuovo tentativo per Frattesi dall’Inter oltre ad altre trattative che si riveleranno dispendiose, per questo un’operazione praticamente a costo zero per le casse capitoline non sarebbe per niente male.

La Roma ha un tesoro in casa: che ne sarà di Kumbulla?

E ora? Ora la situazione è cambiata. L’Espanyol farebbe carte false per trattenerlo, ma dovrà mettere sul piatto un’offerta convincente. Anche altre squadre potrebbero inserirsi nella corsa per Kumbulla, attratte da un centrale con esperienza in Serie A e una stagione da protagonista in Liga.

C’è però un’opzione che stuzzica: la Roma potrebbe decidere di dargli un’altra chance. Se il prossimo allenatore, sul quale Ranieri sta lavorando da tempo, opterà per la difesa a tre, lo scenario potrebbe cambiare completamente. Non sarebbe una mossa insensata. Proprio con questo modulo, ai tempi del Verona, Kumbulla aveva mostrato tutto il suo valore, attirando l’interesse dei migliori club italiani.

Il prossimo ritiro estivo sarà decisivo per capire il suo futuro. La Roma si trova in una posizione privilegiata: ha il giocatore sotto contratto e ha visto il suo valore risalire. Può scegliere se puntarci nuovamente o cederlo a peso d’oro. Una cosa è certa: questa volta sarà la Roma a dettare le condizioni.

La domanda è: e se fosse lui il rinforzo difensivo perfetto per la prossima stagione? Magari sarà proprio il rientro di Kumbulla a risolvere le lacune difensive giallorosse, evitando di dover cercare altrove un profilo simile. Il calcio, a volte, offre soluzioni che erano già sotto i nostri occhi.