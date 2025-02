Le probabili formazioni della 25ma giornata: Conte cambia tutto, attesa per il derby d’Italia – SerieAnews

Le probabili formazioni della 25ma giornata di Serie A: Conte rivoluziona il Napoli, le scelte di Motta ed Inzaghi nel Derby d’Italia

La Serie A 2024/25 sta entrando nel vivo della stagione, con il campionato che si avvicina sempre di più alla fase decisiva. La lotta scudetto è tornata a farsi serrata dopo che Atalanta e Inter hanno accorciato sul Napoli, ancora in testa alla classifica ma ormai a +1 sui nerazzurri milanesi e a +4 sui bergamaschi.

Alle loro spalle, la Juventus sta cercando di risalire con 2 vittorie consecutive e anche Lazio e Milan sono in trend positivo. Mine vaganti restano Roma, Fiorentina e Bologna, che stanno dando battaglia per la zona Europa.

Con la sfida per il vertice che si fa sempre più intensa, non mancano le battaglie anche per la salvezza, con squadre come Empoli, Verona e Lecce che devono lottare per evitare la retrocessione. Ogni partita ora diventa fondamentale, e ogni formazione deve essere scelta con attenzione, tenendo conto degli equilibri tra le forze in campo e delle condizioni fisiche dei giocatori.

Sarà un turno di campionato interessante per ogni obiettivo in palio. Si parte stasera con Bologna-Torino, poi Atalanta e Cagliari si affrontano sabato pomeriggio. A seguire (ore 18) la Lazio ospita il Napoli, con i biancocelesti pronti a dar battaglia contro la capolista.

Le probabili formazioni della 25ma giornata di Serie A:

Ecco le probabili formazioni di questi incontri, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

BOLOGNA-TORINO (Venerdì 14 febbraio ore 20:45)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.

Il Bologna di Italiano dovrà fare a meno di Ferguson e Odgaard, ma ha recuperato Orsolini, che partirà dalla panchina. Con Holm in ballottaggio per il ruolo di terzino destro, la formazione sarà completata da Castro in attacco, mentre Dallinga non è al 100%.

Nel Torino, Vanoli ha qualche dubbio sulla mediana con Linetty e Casadei favoriti, ma Gineitis spinge per un posto da titolare. In attacco, il ballottaggio tra Karamoh ed Elmas potrebbe decidere chi affiancherà Adams.

ATALANTA-CAGLIARI (Sabato 15 febbraio ore 15:00)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Samardzic; Retegui.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

Gasperini ha diverse defezioni, ma si prepara a schierare Retegui in attacco, mentre in difesa Posch dovrebbe essere confermato. Il ballottaggio tra Bellanova e Cuadrado potrebbe influire sulle fasce. Nel Cagliari, Nicola punta su Piccoli come riferimento offensivo, con il solito ballottaggio a sinistra tra Augello e Obert.

LAZIO-NAPOLI (Sabato 15 febbraio ore 18:00)

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku.

La Lazio si presenta senza Dia, ma Pedro è in vantaggio su Tchaouna per il ruolo di trequartista. Nel Napoli, Conte deve fare a meno di Neres, Olivera e Spinazzola, con Buongiorno che torna titolare in difesa. Raspadori e Lukaku si contendono un posto in attacco, ma il ballottaggio tra i due è molto stretto.

MILAN-VERONA (Sabato 15 febbraio ore 20:45)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Joao Felix, Pulisic; Gimenez.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz, Tchatchoua; Niasse, Duda; Bradaric, Suslov, Sarr; Mosquera.

Nel Milan, senza Tomori, Thiaw prende il posto al centro della difesa, mentre Conceicao opta per un attacco rimaneggiato con Joao Felix favorito su Leao. Per il Verona, l’incertezza a centrocampo tra Niasse e Kastanos, mentre Mosquera sarà il punto di riferimento offensivo.

FIORENTINA-COMO (Domenica 16 febbraio ore 12:30)

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Zaniolo, Gudmundsson, Folorunsho; Beltran.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone.

Fiorentina senza Kean, ma Palladino si affida a Beltran in attacco e Fagioli a centrocampo, con il ballottaggio tra lui e Cataldi. Il Como punta su Cutrone come centravanti, ma il ballottaggio a trequarti tra Strefezza e Ikoné è da tenere d’occhio.

MONZA-LECCE (Domenica 16 febbraio ore 15:00)

Monza (3-4-2-1): Turati; Lekovic, Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota, Ganvoula.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

Nel Monza, dopo il ritorno di Nesta, ci sono ballottaggi in mezzo al campo tra Urbanski e Sensi, mentre Ganvoula è confermato in attacco. Lecce si affida al tridente con Krstovic al centro e Pierotti come esterno, mentre Morente potrebbe essere preferito a Karlsson.

UDINESE-EMPOLI (Domenica 16 febbraio ore 15:00)

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Atta, Lovric, Kalstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Kouamé, Esposito; Colombo.

Udinese senza Davis e Okoye, ma con Lucca come titolare in attacco. Empoli, invece, ha qualche ballottaggio a centrocampo, con Henderson e Kouamé favoriti per una maglia da titolare.

PARMA-ROMA (Domenica 16 febbraio ore 18:00)

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Hernani, Keita; Cancellieri, Bernabé, Man; Bonny.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk.

Parma si affida al tridente d’attacco con Cancellieri e Bernabé, mentre in difesa è emergenza con Leoni favorito su Balogh. Per la Roma, Ranieri potrebbe schierare Pellegrini e El Shaarawy sulla trequarti, con Dovbyk in attacco al posto di Dybala.

JUVENTUS-INTER (Domenica 16 febbraio ore 20:45)

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi.

La Juventus, senza Bremer e Milik, cerca un assetto solido, con Yildiz favorito per partire titolare e Kolo Muani confermato in attacco. L’Inter recupera Dumfries e Dimarco, ma il ballottaggio tra Thuram e Taremi resta uno dei temi principali.

GENOA-VENEZIA (Lunedì 17 febbraio ore 20:45)

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.

Venezia (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Fila.

Nel Genoa, Vitinha e Masini sono confermati in attacco, con Zanoli favorito su Messias. Il Venezia si affida a Yeboah e Fila in avanti, con la difesa solida ma qualche dubbio a centrocampo.