Atalanta e Milan, la Champions League vi fa ricche: quanto hanno incassato i due club – SerieAnews

Atalanta e Milan eliminate (come la Juve): quanto hanno incassato in Champions le due formazioni lombarde

L’eliminazione dalla Champions League per l’Atalanta brucia ancora. Un ko severo contro il Brugge, come quasi mai era capitato in Europa. Gli orobici hanno incontrato nei belgi tutto ciò che ha sempre contraddistinto la squadra di Gasperini: organizzazione di gioco, velocità e cattiveria agonistica.

Stavolta, però, forse l’Atalanta ha sottovalutato l’avversario o semplicemente non sta attraversando un buon momento fisico. E così il Brugge ha completato il miracolo mettendo la firma sul libro della storia: mai, infatti, una squadra belga aveva eliminato un club italiano in una fase ad eliminazione diretta della Champions League.

Alla sconfitta dell’andata – arrivata anche in modo assurdo per le decisioni arbitrali – ha fatto seguito la pesante sconfitta martedì. Un ko che ha portato anche evidenti strascichi interni, con Gasperini che si è scagliato su Lookman per il rigore sbagliato – ma il nigeriano aveva segnato il gol dell’Atalanta – e la risposta dell’attaccante nigeriano per una polveriera che ha costretto la dirigenza ad intervenire con un confronto in programma oggi con tutte le parti coinvolte.

Atalanta, gli incassi in questa edizione della Champions League

Nonostante l’eliminazione prematura dalla Champions League, l’Atalanta ha comunque raccolto un bel gruzzolo dal punto di vista dei ricavi in questa manifestazione, comunque più ricca dopo la riforma. Vediamo, quindi, quanto ha incassato la formazione bergamasca nelle 10 gare disputate, tra la fase a gironi ed i play off.

Il bonus di partecipazione è stato di 18,62 milioni di euro a cui vanno aggiunti gli 8,2 milioni di euro derivanti dal premio per la posizione in classifica, una delle novità della nuova edizione della Champions League. I ricavi, poi, sono valutati attraverso il “value”, pensato dalla UEFA per accorpare le voci che riguardano il ranking storico e quello decennale oltre che il market pool, di fatto il valore del mercato dei diritti televisivi.

Ecco quindi la divisione dei ricavi per quanto riguarda l’Atalanta.

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro

Posizione in classifica: 8,23 milioni di euro

Quota europea: 20,18 milioni di euro

Quota non europea: 5,76 milioni di euro

Bonus risultati: 10,5 milioni di euro

Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro

Bonus playoff: 1 milione di euro

TOTALE: 65,29 milioni di euro.

Insomma, l’Atalanta ha incassato poco più di 65 milioni di euro, una cifra notevole per aver disputato 10 gare.

Quanto ha guadagnato il Milan in questa edizione della Champions League

In un play off disastroso per le italiane, nel martedì più nero della storia recente del calcio nazionale, anche il Milan ha abbandonato anzitempo la competizione. I rossoneri sono naufragati contro il Feyenoord, con un 1-1 che lascia rammarico per il vantaggio iniziale gettato alle ortiche, colpa anche della follia di Theo Hernandez, espulso per un secondo cartellino giallo incassato per simulazione.

Anche per il Milan sembrava un turno alla portata contro la formazione di Rotterdam, peraltro indebolita in inverno proprio per la cessione di Gimenez finito in rossonero ed in gol. Ma quanto ha guadagnato il Milan in questa manifestazione? Anche per i rossoneri vale lo stesso discorso fatto per l’Atalanta, parametri annessi. Vediamo, quindi, a quanto ammontano le entrate nelle casse del club di via Aldo Rossi.

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro

Posizione in classifica: 7,05 milioni di euro

Quota europea: 17,3 milioni di euro

Quota non europea: 4,16 milioni di euro

Bonus risultati: 10,5 milioni di euro

Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro

Bonus playoff: 1 milione di euro

TOTALE: 59,63 milioni di euro.

Circa sei milioni di euro in meno derivanti dalla posizione in classifica e dalla quota europea differente tra i due club.