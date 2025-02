Fantaconsigli di formazione per la 26ma giornata: parola a FantaTvPlay!

FantaTvPlay ci dà i consigli di formazione per la 26ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Calhanoglu a Raspadori, voi chi metterete in campo?

Nuovo turno di Serie A e nuova occasione per dominare al fantacalcio! Il weekend si preannuncia elettrizzante, con partite che possono ribaltare gli equilibri della classifica. Tra sfide delicate come Lecce-Udinese, che apre la giornata con l’anticipo del venerdì sera, e match stuzzicante come Como-Napoli, è fondamentale schierare la formazione giusta per evitare brutte sorprese.

Occhi puntati anche su Inter-Genoa, una gara che potrebbe regalare emozioni e molti bonus e che potrebbe dare il sorpasso ai nerazzurri sul Napoli.

Il Milan, dopo la debacle europea col Feyenoord, dovrà gestire le energie contro un Torino sempre ostico da affrontare. La Roma, in cerca di continuità, sfida un Monza ferito, mentre la Juventus vuole tornare a vincere in trasferta contro un Cagliari che non ha intenzione di fare sconti.

Tra le novità di formazione, attenzione all’esordio in campionato di Martinez dell’Inter, alla conferma di Raspadori al fianco di Lukaku e a qualche ballottaggio ancora aperto.

Per darvi una mano, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile oggi alle 18:00 per la diretta con tutti i dettagli!

⚡ I consigli di Claudio Mancini: scalpita Nuno Tavares

Alcuni giocatori potrebbero essere la vera chiave per questa giornata. Svilar in Roma-Monza, ha una grande occasione per fare clean sheet. Tavares, esterno della Lazio, avrà spazi per colpire sulle corsie laterali. Barella, faro del centrocampo interista, può dominare contro il Genoa con la sua intensità. Kean, infine, potrebbe approfittare della sfida col Verona per lasciare il segno e ritrovare fiducia.

🧤 Svilar (Roma) – Ottimo rendimento nelle ultime uscite, contro il Monza potrebbe portare un altro clean sheet.

🛡️ Tavares (Lazio) – Sulla fascia sinistra può essere una spina nel fianco per il Venezia e ritrovare i bonus con i quali ha devastato il girone d’andata.

⚙️ Barella (Inter) – Energia e qualità, può fare la differenza nella sfida contro il Genoa.

🎯 Kean (Fiorentina) – Contro il Verona potrebbe ritrovare la via del gol dopo l’assenza della scorsa settimana.

Un mix di esperienza e voglia di riscatto: affidatevi a questi nomi se cercate solidità e imprevedibilità per la vostra rosa.

🎯 I consigli di Antonio Papa: occhio a Calha

La giornata si preannuncia impegnativa per molti protagonisti del nostro fantacalcio, ma ci sono alcune certezze da cui non si può prescindere.

Meret sarà impegnato contro il Como, un’occasione per consolidare la sua affidabilità tra i pali. Ndicka, leader della difesa giallorossa, avrà un test interessante contro un Monza aggressivo. Calhanoglu è il fulcro dell’Inter e contro il Genoa può ritrovare la sua pericolosità offensiva. Infine, Thauvin potrebbe approfittare di un Lecce in difficoltà per lasciare il segno.

🧤 Meret (Napoli) – In trasferta contro il Como, ma la difesa azzurra va blindata dopo le ultime topiche. Affidabile.

🛡️ Ndicka (Roma) – Contro il Monza può portare un buon voto e magari un bonus inatteso.

⚙️ Calhanoglu (Inter) – Non fa bonus da tempo, nel match contro il Genoa potrebbe ritrovare la vena.

🎯 Thauvin (Udinese) – Giocatore di qualità, può essere decisivo contro il Lecce.

Se cercate solidità e fantasia, questa è la combinazione giusta per la vostra formazione. Giocatori pronti a regalare bonus pesanti e in alcuni casi anche inaspettati!

🚀 I consigli di Mariangela Damiano: pronti per il Raspa-bis?

La difesa sarà un fattore cruciale in questa giornata, con portieri ed esterni chiamati a fare la differenza. Ma occhio anche a un attaccante particolarmente in condizione.

De Gea ha l’esperienza per mantenere la porta inviolata contro un Verona poco prolifico. Dumfries, col suo moto perpetuo, può creare scompiglio nel Genoa. Zaccagni, uomo chiave della Lazio, ha un’occasione d’oro contro il Venezia. Raspadori, infine, avrà spazio per colpire in un Napoli che cerca continuità.

🧤 De Gea (Fiorentina) – Il portiere viola potrebbe essere determinante nella sfida contro il Verona.

🛡️ Dumfries (Inter) – Contro il Genoa può spingere e portare l’ennesimo bonus.

⚙️ Zaccagni (Lazio) – Gara alla portata, con il Venezia ha buone chance di incidere.

🎯 Raspadori (Napoli) – Sempre pericoloso, con il Como può regalare gioie ai fantallenatori.

Se volete affidarvi a certezze difensive e offensivi con il fiuto del gol, questi quattro nomi non possono mancare nel vostro undici.

🏹 I consigli di Lorenzo Cantarini: tocca a Shomurodov!

Attenzione a giocatori che potrebbero sorprendere in questa giornata, due dei quali in forza alla Roma impegnata contro il Monza fanalino di coda.

Josep Martinez, all’esordio in porta per l’Inter, vuole dimostrare di essere all’altezza della situazione. Mancini, difensore goleador, può sfruttare le palle inattive contro il Monza. Lovric, centrocampista dal rendimento solido, ha un compito cruciale nel match dell’Udinese. Shomurodov, con la fiducia di Ranieri, potrebbe regalare una prestazione da protagonista.

🧤 Martinez (Inter) – L’assenza di Sommer gli regala la chance di mettersi in mostra.

🛡️ Mancini (Roma) – Difensore solido, può sfruttare le palle inattive contro il Monza.

⚙️ Lovric (Udinese) – Diga a centrocampo, può fare bene contro il Lecce.

🎯 Shomurodov (Roma) – Con Ranieri può trovare più spazio, attenzione alla sua voglia di riscatto.

Se state cercando delle scommesse interessanti, questi giocatori possono fare la differenza e portarvi un vantaggio insperato.

📢 Seguite la diretta di oggi alle 18:15 su FantaTvPlay per ulteriori dettagli e per rispondere ai vostri dubbi di fantacalcio!