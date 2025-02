Serie A, la giornata rischia di essere rinviata: il precedente del 2005 fa riflettere – SerieAnews

Serie A, c’è un rischio rinvio sulla giornata: c’è un precedente nel 2005 che fa riflettere

La 25ma giornata di Serie A ha già preso il via ieri sera con l’anticipo tra Lecce ed Udinese terminato tra mille polemiche per un rigore della discordia. Sia di parte salentina che ha contestato la concessione della massima punizione, che di quella friulana, per il litigio tra Lucca e Thauvin su chi dovesse tirarlo.

Il sabato, invece, ha visto il clamoroso stop della Lazio, fermata sul pari dal Venezia penultimo ma anche la sconfitta del Milan, finito ko per mano del Torino, per una corsa al quarto posto che sta diventando sempre più una chimera per Leao e compagni. Ha vinto, invece, l’Inter e si è issata al primo posto della classifica in attesa del Napoli impegnato a Como domani.

Già, ammesso che vengano disputate le gare domani. C’è, infatti, una spada di Damocle che pende sulla testa della giornata domenicale di Serie A. Ovviamente solo a pensarci ci sale l’angoscia, ma il riferimento è alla possibile dipartita del Santo Padre.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: le sue condizioni

Papa Francesco è ricoverato da oltre una settimana al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale ma il bollettino ufficiale emesso oggi dalla Santa Sede ha gettato nello sconforto tutti i fedeli. “Le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche quindi il Papa non è fuori pericolo come spiegato ieri” si legge nel bollettino che poi entra nel dettaglio delle condizioni.

“Stamane Papa Francesco ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo che ha richiesto la somministrazione ad alti flussi di ossigeno” si legge. Per il Santo Padre sono state necessarie “emotrasfusioni” in quanto “gli esami del sangue hanno messo in luce una piastrinopenia associata all’anemia. La prognosi è quindi riservata“.

Doveroso sostenere come il Santo Padre anche oggi abbia trascorso in poltrona la giornata sebbene più sofferente rispetto a ieri. Manco a dirlo, i fedeli di tutto il mondo si sono raccolti in preghiera sperando naturalmente che la situazione possa migliorare in tempi brevi, affidandosi anche a Papa Giovanni Paolo II, la cui statua campeggia di fronte al Policlinico.

Ciò nonostante è possibile che si sia costretti a prendere un provvedimento d’urgenza in caso di evento tragico. E così potrebbero slittare tutte le gare della giornata domenicale in segno di lutto e rispetto nei confronti del Santo Padre. Un percorso che la Lega potrebbe decidere di non intraprendere, magari posticipando solo Roma-Monza per ragioni di ordine pubblico, visto il possibile afflusso di fedeli in città.

Serie A, il possibile rinvio: il precedente

Va ricordato, però, che in situazione analoga nel 2005 la Lega di Serie A decise di rinviare le gare in programma il giorno successivo. Papa Giovanni Paolo II si spense sabato 2 aprile 2005 alle 21:37 ed il massimo organismo del calcio italiano decise di imporre l’alt alle gare di A e B calendarizzate per il 3 aprile. Una decisione presa di notte, con i match disputati poi il 20 aprile.

Ovviamente un provvedimento analogo potrebbe essere preso in concomitanza della prossima giornata, qualora il Santo Padre dovesse spegnersi a ridosso del turno stesso. Già, ma quando si potrebbe rinviare eventualmente il turno del match scudetto tra Napoli ed Inter? Con il calendario intasato, si scollinerebbe addirittura a fine stagione, oltre la 38ma.

Ovviamente ci auguriamo che questo scenario non accada: significherebbe che le condizioni del Santo Padre sarebbero in via di miglioramento graduale e dirette verso una guarigione completa. Nell’anno Santo, sarebbe di sicuro la più bella delle notizie per tutti i fedeli cattolici.