Milan, summit notturno con Conceicao: tutto pronto, la scelta di Ibra – SerieAnews

Milan, summit notturno con Sergio Conceiçao: la scelta di Ibrahimovic, è tutto pronto

Una settimana da incubo per il Milan. Una di quelle che ogni tifoso vorrebbe cancellare definitivamente dalla memoria, come se non fosse mai esistita. Ed invece è lì, a ricordare ciò che poteva essere e non è stato. Riavvolgere il nastro è quasi doveroso, ma anche doloroso per chi ha fede milanista.

La Champions League gettata alle ortiche, una eliminazione contro il Feyenoord arrivata al termine di una gara di ritorno folle, inizialmente in discesa per il gol dell’ex Gimenez e poi terminata sull’1-1 dopo il rosso a Theo Hernandez. Abbandonare la competizione già ai play off, senza accedere agli ottavi, è stato uno smacco, ancor di più contro una formazione indebolita proprio per la cessione del suo centravanti al Milan.

Serviva pronto riscatto ed invece i rossoneri sono naufragati anche in campionato. A Torino servivano rabbia e rivalsa ed invece la squadra è sbattuta contro un Milinkovic-Savic formato super. I rossoneri sono anche autolesionisti, come si evince dall’autogol di Thiaw e dal rigore sbagliato da Pulisic.

Esonero Conceiçao, tutto deciso: ecco quando arriverà

Il Milan ha così rallentato la sua corsa nella caccia al quarto posto. Dopo due vittorie consecutive e 10 punti in quattro gare, i rossoneri sono incappati in una sconfitta doloroso ed ora sono sei i punti da recuperare sulla quarta piazza attualmente occupata dalla Lazio. Un traguardo che è imprescindibile per pianificare il futuro a medio e lungo termine.

Il quarto posto che segnerà anche il futuro di Sergio Conceiçao a Milanello. Il tecnico lusitano, lo scorso dicembre, ha firmato un contratto fino al giugno del 2026 con il club di via Aldo Rossi; in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, però, sarà quasi certamente esonero, con la parola fine anticipata su un legame che dopo la Supercoppa sta vivendo alti e bassi, in linea con la stagione rossonera fin qui.

Il Milan sta attraversando la prima crisi con l’ex Porto in panchina e c’è voglia ed ambizione di superare tutto e compattare l’ambiente: solo così, infatti, può ripartire la caccia al quarto posto (il quinto, visto il cammino delle italiane in Europa, stavolta non garantirà la Champions). Ecco perché al momento non sono previsti ulteriori ribaltoni, anche per provare a dare stabilità alla squadra impegnata anche in Coppa Italia (il trofeo manca da 22 anni).

Crisi Milan, vertice notturno: trovati i colpevoli

Nell’immediato postgara di Torino si è tenuto un vertice in notturna che ha coinvolto Conceiçao ma anche Ibrahimovic, Furlani e Moncada. I quattro hanno analizzato il momento attuale del Milan ed hanno fatto il punto della situazione provando anche a capire cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Analisi del momento attuale e di questa mini crisi che sta producendo effetti devastanti sulla squadra. La dirigenza, dal canto suo, ha ribadito la fiducia al tecnico, con il dito puntato esclusivamente sui calciatori, considerati i responsabili di questi risultati negativi. All’orizzonte, però, vi sono due gare da non fallire: contro il Bologna e contro la Lazio sarà vietato fallire.