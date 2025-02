È sesto in classifica ma rischia grosso: perché tutti vogliono l’esonero di Palladino

Raffaele Palladino sta portando avanti un campionato al di sopra delle aspettative, eppure la Fiorentina potrebbe esonerarlo. Che cosa sta succedendo?

Che succede alla Fiorentina? Un attimo prima sembra in corsa per un posto in Champions League, un attimo dopo si parla di rivoluzione in panchina.

E il protagonista di questo strano thriller calcistico è Raffaele Palladino, il tecnico arrivato a Firenze con la missione di raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano. I numeri, sulla carta, gli danno ragione: la squadra è sesta in campionato e per settimane ha flirtato con la zona Champions. Ma qualcosa non torna. Perché, allora, c’è chi già pensa a un addio anticipato?

Quando Palladino è sbarcato a Firenze, l’accoglienza è stata tiepida. Nessuna contestazione, ma neanche quell’entusiasmo travolgente che di solito accompagna un nuovo mister. Il feeling con la piazza non è mai esploso davvero, nemmeno quando la squadra ha infilato una serie di vittorie convincenti.

Si diceva che fosse solo questione di tempo. Ma poi, quando il clima sembrava finalmente distendersi, è arrivata la prima tempesta: il dramma di Bove ha scosso l’ambiente e da quel momento qualcosa si è spezzato.

Sul piano tecnico, Palladino ha fatto scelte coraggiose. Ha puntato forte su Moise Kean, rilanciandolo come protagonista in attacco, e ha dato spazio a giovani che hanno ripagato la fiducia, come ad esempio Pietro Comuzzo. Per Luciano Spalletti, il ct della Nazionale, questa è stata una manna dal cielo.

Fiorentina, Palladino sempre in discussione: qual è il problema?

Ma a Firenze il campo non è tutto. I rapporti interni pesano almeno quanto i risultati e qui sta uno dei problemi più grossi: la sintonia con la dirigenza è sempre stata precaria. In particolare, stando a quanto filtra da ambienti vicini alla Viola, è il feeling con Daniele Pradè a non essere mai sbocciato. E quando mancano allineamento e fiducia, ogni difficoltà diventa un macigno.

C’è sicuramente anche qualche problema interno allo spogliatoio: qualche senatore, infatti, non sembra aver preso benissimo la gestione dell’allenatore napoletano, e questo potrebbe aver creato qualche malumore.

Ma il problema più grave in questi casi è quando ci si mettono anche i tifosi: sui social cresce l’onda di chi chiede un cambio in panchina: basta vedere le risposte ad un post di una pagina social per rendersi conto che non sono in pochi a volere la testa di Palladino. Il clima si sta facendo pesante.

L’ultimo campanello d’allarme è suonato dopo le sconfitte con Como e Verona, che seguono quella contro l’Inter. Due ko che hanno riacceso le voci su un possibile esonero immediato. La società per ora non si espone, ma la sensazione è che la panchina di Palladino stia traballando pericolosamente. Se la squadra non ritrova subito il passo, il ribaltone potrebbe arrivare prima di quanto si pensi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Passione Fiorentina (@passionefiorentina_)

A questo punto, il destino di Palladino sembra segnato. A fine stagione difficilmente sarà ancora l’allenatore della Fiorentina e sullo sfondo potrebbe esserci l’Atalanta, ma la domanda vera è un’altra: arriverà a fine stagione? O la società deciderà di cambiare già nelle prossime settimane? Vedremo cosa accadrà, ma di certo sarebbe anomalo che una squadra come la Fiorentina mandi via il suo allenatore quando sta ottenendo un risultato migliore di quelli ottenuti dagli altri negli ultimi anni.