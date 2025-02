Fiorentina, quanto torna in campo Kean: la grande attesa e la verità clamorosa su Zaniolo – SerieAnews

Fiorentina, c’è la data per il ritorno in campo di Moise Kean. Intanto Zaniolo ha un compito non da poco

La Fiorentina sta vivendo un periodo complicato, con tre sconfitte consecutive che hanno rallentato il suo cammino in campionato. Al momento, i viola occupano il settimo posto con 42 punti, a sette lunghezze di distanza dalla Juventus, quarta in classifica.

Una posizione che lascia spazio a margini di recupero, ma anche a riflessioni più profonde su come uscire da questa fase delicata. Il prossimo incontro contro il Lecce diventa cruciale per riprendere il ritmo giusto, ma la squadra si troverà a dover fare a meno di alcuni dei suoi uomini chiave, a partire da Moise Kean.

Fiorentina, la data per rivedere Kean in campo

Il centravanti, fermato da un trauma cranico rimediato durante la partita contro il Verona, sta finalmente migliorando, ma l’incidente subito è stato più grave di quanto inizialmente immaginato. La Fiorentina, pur desiderando riportarlo in campo il prima possibile, non intende correre rischi.

Si spera che il giocatore possa tornare a disposizione per la sfida di Europa League contro il Panathinaikos, ma la sua convocazione dipenderà dall’approvazione dei medici. Se tutto andrà come previsto, Kean riprenderà gli allenamenti con il gruppo e partirà per Atene con la squadra.

La sua presenza sarebbe un segnale positivo per il futuro, soprattutto in vista degli impegni che seguiranno, tra cui il big match contro il Napoli e la sfida con la Juventus al Franchi. Accanto a Kean, anche Nicolò Zaniolo rappresenta una delle principali chiavi per il riscatto della Fiorentina.

Zaniolo, ultima occasione per lui?

Dopo una carriera fatta di alti e bassi, l’attaccante, arrivato nel mese di gennaio, ha avuto difficoltà a imporsi in viola. Nonostante il grande potenziale, Zaniolo non è riuscito a tradurre le aspettative in prestazioni concrete, con poche occasioni in cui ha veramente brillato.

Le sue parole al momento della presentazione, quando dichiarava di voler dimostrare il suo valore, suonano ancora come una promessa non mantenuta. Ora, però, la Fiorentina ha bisogno di lui. In assenza di Kean, Zaniolo è chiamato a prendersi la responsabilità di trascinare la squadra. Questo è il momento giusto per lui, il momento per riprendersi la scena e dimostrare di che pasta è fatto.

Zaniolo sarà protagonista nell’attacco contro il Lecce, condividendo il ruolo di centravanti con Beltran. La squadra ha bisogno che il talento di Zaniolo venga finalmente espresso, soprattutto in un periodo in cui la Fiorentina cerca di tornare a vincere per rilanciarsi in classifica.

Lecce l’occasione giusta: in palio l’Europa

L’occasione è quella giusta: il Lecce non è un avversario facile, ma la partita si presenta come una tappa fondamentale per recuperare fiducia. Se Zaniolo dovesse riuscire a trovare il gol e a incidere sul gioco, potrebbe essere un punto di svolta, non solo per lui, ma per tutta la squadra.

Insomma, la Fiorentina è in una fase delicata, ma con i giusti innesti e un po’ di fortuna, può rimettersi in gioco. I viola non devono solo sperare che Kean e Zaniolo tornino al loro meglio, ma anche che il collettivo riesca a ritrovare quella spinta necessaria per affrontare con ambizione il finale di stagione. La corsa per l’Europa è ancora aperta, ma ora più che mai, serve che ogni singolo giocatore, a partire dai più esperti, dia il massimo.