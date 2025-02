Le probabili formazioni della 27ma giornata: gioca Padelli, Kean non ce la fa. E Thuram?

Lucca giocherà nell’Udinese? E Thuram ce la fa a recuperare per Napoli-Inter? Tutto questo e molto altro nelle probabili formazioni della 27° giornata di Serie A

La 27ª giornata di Serie A è alle porte, e con essa arrivano sfide cruciali per la parte alta e bassa della classifica. Il Napoli, in lotta per la testa della classifica con l’Inter, si prepara a una sfida fondamentale contro i nerazzurri, che, pur con qualche assenza, scenderanno in campo con il consueto spirito combattivo.

La Lazio, impegnata contro il Milan, punta a mantenere la propria posizione tra le prime della classe e sognare ancora un piazzamento Champions, mentre altre squadre, come il Lecce e il Verona, cercheranno di riscattarsi dopo alcune prestazioni altalenanti.

Tra i temi principali della giornata, ci sono i ritorni da infortunio e le sfide più intriganti per le posizioni di vertice. La Fiorentina, dopo aver perso Kean, si prepara a una sfida delicata contro il Lecce, con il recupero di Gosens che potrebbe rivelarsi un punto di forza. Il Napoli, dal canto suo, perde Anguissa per infortunio, ma ritrova Spinazzola e si prepara a giocare una partita fondamentale per il cammino scudetto.

Nel frattempo, il Torino sembra intenzionato a confermare l’assetto che ha dato buoni frutti, mentre il Monza, dopo aver recuperato Izzo, punta a dare continuità ai propri risultati. Il Genoa dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Vitinha e Badelj, mentre l’Empoli resta in attesa degli aggiornamenti sui recuperi di alcuni giocatori chiave dopo il bellissimo successo in Coppa Italia contro la Juventus.

Ecco le probabili formazioni della 27ª giornata, con tanti ballottaggi che potrebbero decidere le sorti di queste partite cruciali.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-LECCE

Venerdì 28 febbraio ore 20:45

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Fagioli, Parisi; Beltran.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente.

La Fiorentina, senza Kean, cercherà di mantenere il passo nella corsa alle posizioni europee. Gosens torna disponibile, ma il ballottaggio tra Pongracic e Comuzzo rimane aperto. Lecce, reduce dalla sconfitta contro l’Udinese, è pronto a cercare il riscatto. Pierotti e Rafia, con Berisha e Karlsson alle calcagna, potrebbero essere i protagonisti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VENEZIA

Sabato 1 marzo ore 15:00

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Venezia (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric.

L’Atalanta dovrà fare a meno di Hien, ma il rientro di Zappacosta e De Ketelaere dovrebbe garantire forza in fascia. Il Venezia potrebbe confermare la formazione che ha fermato la Lazio, con Marcandalli e Maric al centro dell’azione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Sabato 1 marzo ore 18:00

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Il Napoli, senza Anguissa, perde un elemento fondamentale in mediana, ma si affida a Billing e McTominay per sostituirlo. L’Inter recupera Thuram e punta su una formazione più offensiva, con Lautaro e Thuram in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-PARMA

Sabato 1 marzo ore 20:45

Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Bijol, Solet; Atta, Lovric, Kalstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Estevez, Keita; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

L’Udinese dovrà fare i conti con le assenze in difesa, ma la coppia Thauvin-Lucca in attacco è pronta a fare la differenza nonostante il clamoroso caso rigore della scorsa settimana. Il Parma, senza Bernabé, vedrà probabilmente Man rientrare titolare dopo l’infortunio, ma il ballottaggio a centrocampo con Estevez rimane aperto.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-TORINO

Domenica 2 marzo ore 12:30

Monza (3-4-2-1): Turati; Brorsson, Izzo, Carboni; Pedro Pereira, Zeroli, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Ganvoula.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria.

Monza, con il ritorno di Izzo in difesa, si prepara ad affrontare un Torino che cercherà di mantenere la solidità difensiva garantita contro il Milan. Il ballottaggio tra Elmas e Karamoh, così come tra Sanabria e Adams, è uno dei temi più interessanti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-CAGLIARI

Domenica 2 marzo ore 15:00

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Orsolini; Castro.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli.

Il Bologna valuta se confermare Calabria, mentre Orsolini dovrebbe tornare titolare dopo l’assenza. Il Cagliari, che ha bisogno di punti, potrebbe rilanciare Luvumbo in attacco, con Deiola e Viola in ballottaggio a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-EMPOLI

Domenica 2 marzo ore 15:00

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Messias, Pinamonti, Zanoli.

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Ismajli, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo.

Genoa, privo di Vitinha, cercherà di risollevarsi con Pinamonti e Messias in attacco. L’Empoli dovrà monitorare gli infortuni di alcuni giocatori chiave, con Henderson e Colombo in ballottaggio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-COMO

Domenica 2 marzo ore 18:00

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Dybala; Shomurodov.

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza.

La Roma ha qualche dubbio sulla trequarti, con Dybala favorito su Soulé. Il Como punta su Diao e Nico Paz per mettere in difficoltà la difesa giallorossa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

Domenica 2 marzo ore 20:45

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Musah; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

Il Milan, che si sta leccando le ferite dopo il ko di Torino, dovrà fare i conti con l’intensità della Lazio, che recupera Rovella ma perde Dele-Bashiru. Conceiçao potrebbe insistere sui Fab Four, ma potrebbe anche decidere di stare più coperto con un 4-3-3 e lì il sacrificato sarebbe Rafa Leao, in odore di cessione in estate insieme ad altri senatori.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VERONA

Lunedì 3 marzo ore 20:45

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Koopmeiners, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Kastanos, Suslov; Sarr.

La Juventus, con Cambiaso ancora in dubbio e un Vlahovic annichilito da Juve-Empoli, confida in Yildiz e Kolo Muani per portare a casa i tre punti. Il Verona, con Bradaric di ritorno dalla squalifica, spera di poter contare anche su Tengstedt e Frese.