Così l’Inter perderà lo scudetto: questo dato è terrificante

L’Inter rischia seriamente di compromettere il suo campionato: spunta un dato terrificante che riguarda la squadra di Simone Inzaghi

Il campionato di Serie A è entrato nel suo rush finale. Restano 11 partite da giocare e tantissimi verdetti ancora da stabilire. Quello di interesse maggiore, chiaramente, è legato alla vittoria dello scudetto. Una corsa a tre, forse a quattro, con Inter, Napoli e Atalanta coinvolte e la Juventus che potrebbe inserirsi a sorpresa proprio nella volata conclusiva.

In testa, attualmente, ci sono i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal pareggio per 1-1 in casa del Napoli secondo. Appena 1 punto di vantaggio proprio sull’inseguitrice, ma con un calendario molto più fitto. Lautaro e compagni, infatti, hanno da disputare ancora almeno gli ottavi di Champions League e le semifinali di Coppa Italia. Tutte le altre, invece, potranno preparare una partita a settimana.

Inter, non rimonti mai: il dato che allarma i tifosi

Sarà una gara di nervi, oltre che di abilità sul campo. Un campionato che si potrebbe decidere punto a punto, magari proprio all’ultima giornata. Saranno cruciali anche gli scontri diretti e, perché no, persino la differenza reti. Proprio i big match sono un tema che ha caratterizzato in positivo tutte le quattro squadre sopracitate.

I nerazzurri hanno perso solamente contro Milan e Juve, i partenopei contro Atalanta e Lazio, la Dea con Inter e Napoli e i bianconeri solo con il Napoli. Gli scontri al vertice non sono ancora terminati, ma non è un caso che chi ha fatto meglio è in piena corsa per il titolo.

Un altro dato, invece, condanna Simone Inzaghi. Stiamo parlando delle rimonte, abilità che la sua Inter, quest’anno, non ha praticamente mai avuto. La capacità di ribaltare il risultato non è per tutti, eppure nella corsa allo scudetto può essere persino determinante. I numeri in tal senso parlando chiaro: l’Inter è passata in svantaggio 9 volte, riuscendo a ottenere 6 punti a fine partita.

I nerazzurri hanno pareggiato 6 volte e hanno perso in 3 casi, ma non sono mai riusciti a vincere una volta passati sotto. Una grave lacuna, che pone la squadra al 16° posto in Serie A per questa specifica classifica. Solo Lecce e Venezia (con 5) e Monza ed Empoli (con 4 e 2 punti) hanno fatto peggio. Queste ultime due, insieme al Genoa, sono le uniche tre squadre che non hanno mai vinto da situazione di svantaggio, proprio come l’Inter.

Napoli e Atalanta dominano nelle rimonte: la chiave scudetto?

Un malus che potrebbe risultare decisivo per Inzaghi nella corsa al titolo. Napoli e Atalanta, infatti, viaggio a più del doppio dei punti. La squadra di Conte ha ottenuto 14 punti da situazione di svantaggio, con 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte e occupa il terzo posto in questa speciale classifica.

Gasperini, invece, ha ottenuto 15 punti con 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Il primo posto è tutto del Bologna, che di punti ne ha strappati addirittura 16. E la Juventus? Appena 6 le volte in cui è passata in svantaggio (la migliore in Serie A), con una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta finale.

Questo dato sarà sufficiente a capire già in anticipo chi potrà diventare campione d’Italia? Noi crediamo di no, ma sicuramente sarà uno dei tasselli che si inserirà nel puzzle di questa magica stagione di Serie A, sempre più incerta e stimolante.