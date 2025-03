Juve, ecco il piano “salva Yildiz”: così entrano 200 milioni di euro

La Juventus studia il piano per trattenere Kenan Yildiz e sistemare i conti. Ecco come il club potrebbe incassare fino a 200 milioni di euro tra Premier e Champions League

L’estate bianconera si preannuncia incandescente. La Juventus ha un obiettivo chiaro: mettere a posto il bilancio senza smantellare il futuro della squadra. In questo scenario, il nome di Kenan Yildiz è al centro dei dibattiti: tenerlo significherebbe blindare uno dei giovani più talentuosi del calcio europeo, ma servono entrate per evitare il sacrificio.

Ecco perché il club sta studiando un piano che potrebbe portare nelle casse bianconere fino a 200 milioni di euro, senza privarsi del gioiellino turco. E la soluzione, ancora una volta, potrebbe arrivare dalla Premier League.

Uno dei primi nomi in uscita è quello di Andrea Cambiaso. Il terzino è cresciuto tantissimo e ha attirato l’attenzione dei club inglesi, pronti a mettere sul piatto una cifra monstre. Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano di un’offerta del Manchester City vicina ai 62 milioni di euro.

A queste cifre, la Juventus potrebbe lasciarlo partire senza troppi rimpianti. Pur essendo un giocatore duttile e prezioso, l’esterno della Nazionale sarebbe più facilmente rimpiazzabile rispetto a quello di un talento come Yildiz. La Premier chiama, e la Juve potrebbe approfittarne.

Vlahovic, Cambiaso e Douglas Luiz, la Premier League chiama

L’altro grande tema riguarda Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha dimostrato il suo valore, ma il suo ingaggio pesante e la scadenza del contratto impongono una riflessione.

La Juventus potrebbe cederlo o rinnovarlo per diluire il costo a bilancio, cosa questa che al momento è decisamente improbabile. Più probabile un addio, ma il rischio è che sia per una cifra di molto inferiore al suo valore reale.

Dovesse arrivare un’offerta tra i 30 e i 40 milioni di euro, la società potrebbe decidere di separarsi da lui, magari proprio a vantaggio di un colpo in attacco più sostenibile. Anche qui, il mercato inglese potrebbe essere decisivo, a meno che non si concretizzi uno scambio, magari con Zirkzee che è un esubero al Manchester United.

Un altro tassello fondamentale è Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è stato un investimento importante, ma la Juventus ora deve riuscire a liberarsene visto che si è rivelato un fragoroso flop. Al momento anche in questo caso sarebbe più funzionale uno scambio, altrimenti si deve tentare il miracolo: cederlo ad una cifra prossima ai 40 milioni per evitare minusvalenze. 38,96 milioni, per l’esattezza.

Se la Juventus riuscisse a incassare cifre vicine ai 150 milioni di euro, tra Cambiaso, Vlahovic, Douglas Luiz e altre uscite minori, avrebbe margine per lavorare in modo intelligente. Il resto potrebbe arrivare dalla sempre più probabile qualificazione in Champions League, chiaramente il punto di partenza imprescindibile per iniziare qualsiasi ragionamento.

Questo significherebbe non solo blindare Yildiz, ovviamente salvo offerte davvero indecenti, ma anche rinforzare la squadra con acquisti mirati e sostenibili, senza dover rinunciare agli obiettivi sportivi.