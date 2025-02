Juve, ciao Yildiz: soldi, tanti soldi, e una vecchia “fiamma” del Napoli

Kenan Yildiz potrebbe salutare la Juventus la prossima estate per una cifra da capogiro: in “cambio” a Torino può arrivare un ex obiettivo del Napoli

Certe storie d’amore finiscono prima ancora di sbocciare del tutto. Kenan Yildiz è una delle più belle realtà della stagione bianconera, il giocatore che ha acceso la fantasia dei tifosi con le sue giocate da fuoriclasse in erba. Eppure, in casa Juventus, si sta facendo largo un’idea che potrebbe far storcere il naso a molti: cederlo per finanziare il mercato.

Non è la prima volta che la Juve si trova a dover sacrificare un talento per questioni economiche. La Champions è l’obiettivo cruciale, e centrarla significherebbe ossigeno per le casse societarie, ma non basta: per dare a Thiago Motta una squadra all’altezza servirà un mercato importante. Ecco perché, se arrivasse una proposta irrinunciabile, la cessione del turco potrebbe diventare realtà.

Diciamolo subito: non si parla di una cessione a cuor leggero. Yildiz ha qualità rare e una personalità che in pochi hanno alla sua età, e quel rigore sbagliato ieri contro l’Empoli conta davvero poco nella sua valutazione complessiva. Ma nel calcio moderno conta anche la sostenibilità economica, e con offerte che potrebbero toccare i 70-80 milioni di euro, la Juve potrebbe fare una scelta dolorosa ma necessaria.

Del resto, l’autofinanziamento è diventato il mantra della società. E con Dusan Vlahovic sempre più vicino all’addio, servono soldi per ridisegnare l’attacco. Almeno due rinforzi offensivi sono imprescindibili, e tra questi spunta un nome che il calcio italiano conosce bene.

Il talento turco ha mostrato colpi da fenomeno, ma il suo valore di mercato sta crescendo esponenzialmente e questo lo rende un asset prezioso da sfruttare nel momento giusto. A Torino sanno che perderlo potrebbe rappresentare un rischio, ma al tempo stesso la necessità di costruire una squadra più solida è una priorità assoluta.

Juve, se parte Yildiz c’è Adeyemi: che sgarbo al Napoli

Lo scorso gennaio il Napoli ci ha provato seriamente: voleva Karim Adeyemi per rimpiazzare Kvicha Kvaratskhelia, tentato dalla Premier League. L’affare non è mai decollato, ma ora la pista si è riaperta, con una differenza sostanziale: la Juventus potrebbe essere in pole.

L’esterno tedesco, classe 2002, è un giocatore con caratteristiche ideali per il calcio di Thiago Motta: velocità, dribbling e capacità di giocare su tutto il fronte d’attacco. Il suo sogno resta l’Inghilterra, ma al momento le squadre di Premier non sembrano voler fare follie per lui. Il Borussia Dortmund lo valuta circa 50 milioni di euro, una cifra più che sostenibile se la Juve riuscisse a piazzare Yildiz al miglior offerente.

L’idea è chiara: sacrificare un talento giovanissimo per prendere un giocatore già formato ma ancora con margini di crescita, e allo stesso tempo conservare un tesoretto per altri investimenti. Stesso discorso fatto con Cambiaso: dar via entrambi finanzierebbe un mercato davvero importante per la Juve, una serie di innesti per rendere la squadra competitiva su ogni fronte, in Italia e in Europa.

Non c’è dubbio che cedere Yildiz sarebbe una mossa rischiosa. Il turco ha dimostrato di poter essere un crack, e lasciarlo partire adesso potrebbe diventare un rimpianto. Ma il calcio non è solo emozione, è anche strategia, e con 70-80 milioni in cassa si può ammortizzare anche l’eventuale delusione di un Yildiz che diventa fra i più forti al mondo.

Se con questa operazione la Juve riuscisse a prendere un attaccante di livello e sistemare la rosa per essere competitiva già dalla prossima stagione, il gioco potrebbe valere la candela. E poi, diciamolo: se arriva un Adeyemi in versione Champions, chi si lamenterebbe davvero?