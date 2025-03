Inter, addio ad un big di Inzaghi: pioggia di milioni e va in Premier League – SerieAnews

Inter, sarà addio ad un big: pioggia di milioni in arrivo per l’Inter, il calciatore va in Premier League

L’Inter è attualmente in testa alla Serie A, con un punto di vantaggio sul Napoli e una partita che ha il sapore di un crocevia fondamentale per il proseguo della stagione. Nella scorsa giornata di campionato, infatti, i nerazzurri hanno pareggiato contro il Napoli, risultato che ha permesso loro di mantenere la leadership.

Ma non è solo il campionato ad attirare l’attenzione dei tifosi interisti: stasera la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, un appuntamento che potrebbe decidere la stagione europea del club.

Se da un lato l’Inter guarda con ambizione agli impegni sportivi, dall’altro c’è anche una questione di mercato che potrebbe scuotere l’ambiente: si parla infatti di una possibile partenza di uno dei giocatori che ha dato un contributo importante alla squadra, ma che non sembra aver trovato pienamente spazio sotto la gestione di Inzaghi.

Inter, in partenza il big: Premier pronta all’assalto

Le ultime notizie di mercato parlano chiaro: Frattesi potrebbe lasciare Milano in estate. Il centrocampista, che ha visto il suo ruolo ridotto rispetto alle aspettative iniziali, ha attirato l’attenzione di diversi club, ma una delle offerte più concrete sembra arrivare dalla Premier League, e più precisamente dal Nottingham Forest.

Il club inglese, tornato ai vertici del calcio europeo dopo anni di assenza, è pronto a lanciare un’offensiva per l’acquisto del giocatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Nottingham Forest è disposto a mettere sul piatto una cifra molto allettante, con 40 milioni di euro pronti per l’Inter.

La valutazione di Frattesi non è cambiata rispetto a gennaio, quando anche la Roma aveva cercato di ingaggiarlo, ma aveva trovato il prezzo troppo alto. Frattesi, che ha messo insieme 21 presenze, 4 gol e 2 assist in Serie A quest’anno, non sembra essere riuscito a conquistare un posto da titolare fisso sotto la guida di Inzaghi.

Nonostante qualche buona prestazione, soprattutto in Champions League, la concorrenza nel centrocampo dell’Inter si è fatta agguerrita, con giocatori come Zielinski, Mkhitaryan e Calhanoglu che spesso gli hanno impedito di avere una continuità di gioco.

Perché Frattesi potrebbe andare via

A questo punto, la partenza di Frattesi sembra sempre più probabile. Il giovane centrocampista, che aveva vissuto un momento di grande visibilità grazie alla sua prestazione da dodicesimo uomo durante lo Scudetto vinto dalla squadra nerazzurra, ha sentito la necessità di avere più spazio.

Il trasferimento al Nottingham Forest potrebbe rappresentare l’opportunità di avere finalmente una posizione centrale nel progetto tecnico, con il club inglese che sta costruendo una squadra competitiva per il futuro. Inoltre, il futuro dell’Inter sembra già essere indirizzato verso l’arrivo di nuovi innesti. Infatti, Marotta e Ausilio hanno già messo sotto contratto Petar Sucic, centrocampista della Dinamo Zagabria, per giugno.

Un acquisto che potrebbe dare nuova linfa al reparto, ma che, inevitabilmente, ridurrebbe ulteriormente lo spazio a disposizione di Frattesi. Il mercato estivo, quindi, sembra destinato a cambiare il volto dell’Inter, con potenziali partenze e nuovi innesti che potrebbero rinforzare la squadra per le sfide future, sia in Italia che in Europa.

La Premier League si sta confermando una destinazione privilegiata per tanti giovani talenti italiani, e Frattesi potrebbe essere il prossimo ad intraprendere questa avventura, con il Nottingham Forest pronto ad accoglierlo. L’Inter, dal canto suo, dovrà fare i conti con questa possibile partenza, ma anche con il bisogno di mantenere alta la competitività per continuare a lottare per i traguardi stagionali.