Milan, decisione shock: in estate verranno ceduti. Incasso da oltre 100 milioni

Il Milan ha già scelto di lasciar partire due giocatori titolarissimi: una doppia cessione scioccante che supererà i 100 milioni di euro

La stagione del Milan è stata, fin qui, un completo disastro. Solamente la semifinale di Coppa Italia potrebbe salvare i rossoneri, che hanno sì vinto la Supercoppa Italiana, ma in campionato si trovano al nono posto al momento. Con ogni probabilità, il prossimo anno non verrà giocata la Champions League e, l’Europa, potrà essere conquistata o proprio attraverso la coppa nazionale, o con una rimonta nel finale di stagione.

In vista della prossima annata, la dirigenza sta già valutando una rivoluzione. Non verrà confermato Conceiçao in panchina e questo appare confermato già da ora. Quello che farà sicuramente più rumore è il calciomercato. Con un nuovo allenatore, si prospetta l’arrivo di un direttore sportivo, prima ancora, e una serie di questi mirati per ritornare ai piani alti della classifica.

Leao e Theo Hernandez verso l’addio dal Milan: la scelta

Tra gli indiziati a lasciare il club, ci sarebbero anche i due grandi protagonisti dello scudetto nel 2022: Rafael Leao e Theo Hernandez. Il portoghese è da tempo nel mirino della critica, sia per le prestazioni in campo, che per quel suo atteggiamento “ciondolante” del quale è stato accusato più volte. Il suo valore di mercato resta comunque alto, intorno ai 75 milioni di euro, ma il recente rendimento non aiuterà a lasciarlo così elevato a lungo.

Discorso ancora più serio per il terzino francese, che è in scadenza di contratto nel 2026. Con ogni probabilità non rinnoverà e il suo destino lo vede sempre più lontano da Milano. Anche per Theo l’ambiente ha criticato un atteggiamento non sempre professionale e una serie di prestazioni ben al di sotto dei suoi standard ben noti.

Quella attuale è una stagione condizionata sin dalle primissime giornate per i due top rossoneri. La famosa scena del cooling break ha dato inizio a un lento decrescendo che porterà a una cessione. Per Hernandez la valutazione è di circa 50 milioni. Questo prospetta un futuro incasso da oltre 100 milioni di euro, utilissimi per rifondare la rosa.

Servirà una rivoluzione, un addio al passato. Solo così, forse, il Milan potrà ritornare a competere per la Champions League. Senza la qualificazione all’Europa che conta, il danno finanziario sarà importante. Una motivazione in più per lasciar partire dei pezzi pregiati e rifocillare le casse in maniera alternativa. In estate avrà inizio un nuovo ciclo.