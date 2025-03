Come Mertens, il Napoli pronto a piazzare il colpo sull’esterno: Manna ha scelto un talento – SerieAnews

Il Napoli pronto a ripetere il colpo Mertens: il ds Manna ha individuato il rinforzo giusto

“Se vogliamo, ci siamo“. Così Antonio Conte in conferenza stampa dopo la gara con l’Inter. La miglior prestazione del Napoli in stagione contro l’Inter ha galvanizzato il tecnico salentino tanto da permettergli di esporsi per la prima volta in pubblico. La squadra partenopea è in prima fila nella lotta al titolo e Conte non vuole perdere la ghiotta occasione di compiere un vero e proprio miracolo al primo anno.

Saranno decisive le prossime 11 gare, 11 finali che il Napoli non può sbagliare dopo aver perso fin troppi punti nell’ultimo mese, con Lukaku chiamato ad essere ancora più protagonista. Nessuna vittoria, solo quattro pareggi ed una sconfitta in cinque gare per gli azzurri che già a partire dalla sfida contro la Fiorentina al Maradona in programma domani alle 15 devono centrare il bottino pieno.

Se lo scudetto è un sogno che una città intera sta cullando, la priorità assoluta indicata dalla società è il ritorno in Champions League, competizione che con la nuova formula regala nuovi introiti alle società.

Napoli, scelto il colpo per la fascia sinistra

Un obiettivo che sembra ormai in dirittura d’arrivo. La qualificazione alla manifestazione continentale regalerà anche un tesoretto da investire sul mercato. Serviranno, infatti, diversi rinforzi per una squadra che dovrà essere all’altezza per entrambe le competizioni cui parteciperà.

Ecco perché il ds Manna è già al lavoro per provare anticipare la concorrenza e piazzare quei colpi decisivi anche per convincere Conte a restare sulla panchina azzurra e lasciare che idee di addio possano svanire nel nulla. Un difensore centrale ed un terzino almeno per la difesa, due centrocampisti di livello, uno o due esterni ed un vice Lukaku.

Queste sono le priorità assolute per il Napoli in vista della prossima stagione. Il sostituto di Kvaratskhelia è un affare delicato e da stabilire il primo possibile: a gennaio, dopo aver inutilmente provato ad acquistare Garnacho prima ed Adeyemi poi, è arrivato l’ultimo giorno di mercato Okafor in prestito dal Milan.

Un brasiliano per il Napoli: il colpo arriva dall’Olanda

Lo svizzero pure sta iniziando a mostrare le sue qualità dopo un mese di “cura Conte”: contro l’Inter è entrato bene in partita ma sembra davvero difficile possa essere confermato anche per la prossima stagione. Manna sta scandagliando il mercato e sembra abbia trovato il rinforzo adeguato.

Il ds ha posato gli occhi in Olanda, proprio come accadde già con Bigon al Napoli nel 2013 quando da Eindhoven fu prelevato un tale Dries Mertens per 10 milioni di euro. Arrivò in azzurro da esterno ed è diventato un centravanti magnifico in grado di diventare il miglior bomber della storia del Napoli.

E se da un lato i tifosi azzurri rivorrebbero in azzurro il folletto belga nelle vesti di dirigente, Manna vorrebbe ripetere quella che è stata una delle operazioni più felici nella storia del Napoli. Stavolta, però, l’obiettivo non sta ad Eindhoven ma a Rotterdam, in forza al Feyenoord.

Ci riferiamo ad Igor Paixao, esterno brasiliano classe 2000 che in questa stagione ha disputato 24 gare di Eredivisie con sei gol e sette assist mentre in Champions League sono due i gol e quattro gli assist in 11 gare, con prestazione superba contro il Milan ai play off.

Piede destro, ama giocare soprattutto sulla corsia sinistra ma si destreggia bene anche a destra. Rapido e veloce, ha nel dribbling una delle sue armi ed è efficace sotto porta.

Il Napoli ha già messo sul piatto 25 milioni di euro giudicati fin qui insufficienti dal Feyenoord che ne chiede almeno 10 in più. Ci sarà da trattare ancora ma l’impressione è che Manna voglia chiudere il prima possibile il colpo.